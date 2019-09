Synagoge wird zum französischen Salon

Der gepflasterte Platz ist mit Bistrotischen gesäumt, auf denen sich Éclairs, Petits Fours und langstielige, mit Crémant gefüllte Gläser befinden. Angeregtes Geplauder ist zu hören und fast scheint es, als befände man sich auf dem Marktplatz eines südfranzösischen Ortes. Doch tatsächlich handelt es sich bei dem Platz um den Vorplatz der Alten Synagoge in Leutershausen. Für die französisch anmutende Atmosphäre zeichnen der Verein Musik in Hirschberg, der Partnerschaftsverein Hirschberg und das Café Erdmann verantwortlich, die damit den Rahmen für ein Konzert der besonderen Art lieferten: „Konzerte und mehr“ lautet der übersetzte Titel der Konzertreihe „Concerti e più“.

Das Motto verinnerlicht hatte auch die Veranstaltung „Un après-midi avec la Grande Nation“ (Ein Nachmittag mit der Grande Nation), die die Alte Synagoge ganz ins Zeichen der Kultur unserer französischen Nachbarn stellte. In dessen Zentrum stand die musikalische Darbietung der französischen Bratschistin Marion Leleu und des Pianisten Frédéric Sommer, die auf kreative Art und Weise den rund 100 Gästen das musikalische Erbe ihrer Heimat näher brachten.

Denn Leleu und Sommer trugen die Stücke von Fauré, Debussy, Hummel, Ravel und Vieuxtemps nicht nur vor. „Wir entführen Sie nun in einen französischen Salon zu Beginn des 20. Jahrhunderts“, begrüßten die in Frack und Zylinder sowie Abendkleid und Hut gewandeten Künstler ihr Publikum. Auch diese Aufmachung hatte einen Hintergrund. „Für die nächsten Stunden sind wir nicht mehr Marion Leleu und Frédéric Sommer, sondern Marcelle und Captain Powell“, erklärt die Bratschistin geheimnisvoll.

Marcelle, so berichtet sie, sei ihre eigene Großtante gewesen, die in einem Salon zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen englischen Kapitän kennen und lieben gelernt hatte. Derartig eingestimmt, nehmen die ersten Töne von Gabriel Faurés „Sicilienne“ die Zuhörer mit auf eine Reise in die geheimnisvolle Welt, die Leleu und Sommer mit ihrer Musik und der Geschichte von Marcelle und Captain Powell erschaffen.

Als der Moment des Kennenlernens des Paars in einer Sternennacht gekommen ist, lassen die beiden Künstler zur Musik den Originaltext von Debussys „Nuit d’étoiles“ sprechen, den Sommer zunächst auf Französisch und anschließend der Vorsitzende von Musik in Hirschberg, Helmut Steger, eindrucksvoll auf Deutsch rezitiert.

Trauer um verlorene Liebe

Die zweite Hälfte wird mit „Poissons d’or“ eingeläutet wird. Die Stimmung wird melancholisch und das Publikum erfährt, dass Marcelles und Powells Liebe nicht nur durch seine Ehe in England überschattet wird, sondern noch eine Reise nach Amerika antreten muss. Marcelles Gram und Trauer über die verlorene Liebe äußern sich im traurigen Solo „Capriccio pour Alto solo“.

Doch wie eine gute Liebesgeschichte es verlangt, ist dies nicht das Ende der Geschichte. Als Frédéric Sommer, alias Captain Powell, stumm einen goldenen Ring auf das Piano legt, ahnt der Zuhörer, dass es ihn trotz aller Hindernisse zu Marcelle zurückzieht.

Und so denkt Marcelle bei der Darbietung von Faurés „Après un rêve“ (Nach einem Traum) an die schönen gemeinsamen Stunden zurück und blickt hoffnungsfroh in die Zukunft. sle

