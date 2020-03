Teuerstes Bauwerk in der Geschichte

Der Hirschberger Haushalt, der im Finanzhaushalt ein Gesamtvolumen von rund 27 Millionen Euro hat, ist unter Dach und Fach. Mit den Stimmen von Freien Wählern (FW), Grüne Liste Hirschberg (GLH), CDU, SPD und FDP ist am Dienstagabend das Zahlenwerk verabschiedet worden.

Es sieht im Jahr 2020 Investitionen von rund 4,7 Millionen Euro vor. Allein 2,8 Millionen davon entfallen auf den Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen. Der Baubeginn soll in knapp einem Monat, also im April, sein und die Fertigstellung Ende 2021. Mit derzeit geschätzten acht Millionen Euro könnte es das teuerste Bauwerk in der Hirschberger Geschichte werden.

Zum Vergleich: Das Kommunale Hilfeleistungszentrum kostete einst 7,7 Millionen Euro. Um die Kosten beim Kindergartenneubau im Griff zu haben, setzte die CDU im Zuge der Haushaltsberatung einen Controller für den neuen Kindergarten durch. Diesem Antrag folgten alle anderen Fraktionen.

30 000 Euro werden für dieses Controlling eingesetzt. Und 400 000 Euro sind im neuen Haushalt für die Neugestaltung des Spielplatzes am Landwehrhagener Platz reserviert. Ebenfalls im Rahmen der Haushaltsberatung durchgesetzt wurde der Verbindungsweg zwischen der Straße Im Eck und dem Kapellenweg. Diese Maßnahme kostet 50 000 Euro und wurde von den Freien Wählern durchgesetzt.

Mehr Geld für die Sanierung der Alten Villa oder für den Klimaschutz auszugeben, wie von GLH und SPD gefordert, verhinderte die Mehrheit des bürgerlichen Lagers, bestehend aus Freien Wählern, CDU und FDP. Ihrer Meinung nach sind die entsprechenden Mittel ausreichend. hr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020