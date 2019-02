Theater PassParTu in der Bücherei

Am Samstag, 16. Februar, um 15 Uhr kommt das Theater „PassParTu“ mit dem Theaterstück „Das Fräulein Holle“ in die Gemeindebücherei Hirschberg. Ort der Veranstaltung ist die Aula der Grundschule in Großsachsen. Geeignet ist das Stück für Kinder ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es ab sofort zu den Öffnungszeiten der beiden Ortsteilbüchereien – in Leutershausen: Montag und Mittwoch 11 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag 15 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 13 Uhr; in Großsachsen: Montag und Mittwoch 16 bis 18.30 Uhr.

Telefonische Kartenvorbestellungen (Leutershausen, 06201/50 80 25; Großsachsen, Telefon 06201/59 22 68) sowie per E-Mail unter bibliothek@hirschberg-bergstrasse.de sind möglich. Das Theaterstück über die Enkelin von „Frau Holle“ dauert rund 45 Minuten, Einlass ist ab 14.50 Uhr. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.02.2019