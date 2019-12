Theurer kommt

Traditionell am 6. Januar findet in Hirschberg das „Kleine Dreikönigstreffen“ statt. Gastredner in der Alten Turnhalle wird Michael Theurer, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und FDP-Landesvorsitzender Baden-Württembergs, ab 17 Uhr sein. Nach der Begrüßung durch den FDP-Vorsitzenden Andreas Maier wird Bürgermeister Ralf Gänshirt den Gast begrüßen. Anschließend erfolgt der Eintrag ins Goldene Buch. Danach spricht Theurer. Seit 2013 ist er FDP-Landesvorsitzender sowie Mitglied im FDP-Präsidium, wo er zuständig für die Bereiche Wirtschaft und Arbeit ist. In der Bundestagsfraktion ist er zuständig für Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Energie und Gesundheit. wn

