Tiefer Süden im Kinosaal

Anzeige

Später entführte die Band ihr Publikum mit „Neigborhood“ von „Los Lobos“ in die Neunziger, doch auch nach der Pause blieb der Schwerpunkt bei den Klassikern: „Mustang Sally“, „Save the last dance“ oder, ganz am Ende, Wilson Picketts unsterbliches „In the midnight hour“. Immer wieder gab es Sonderapplaus für „Mojo“ Schultz, dessen fantasievolle Improvisationen zum roten Faden des Abends wurden; auch Dyers eindringliche Stimme nahm das Publikum mit auf die Reise in den tiefen Süden – die übrigens ohne die beiden unerschütterlichen Rhythmus-Spezialisten gar nicht erst von der Stelle gekommen wäre. Besonders schön geriet gegen Ende der ersten Halbzeit übrigens eine Bob-Dylan-Interpretation.

Mitgeklatscht und gesungen

Fink erklärte, dass die Band „Make you feel my love“ unlängst auf einer Hochzeit spielte; es sei so etwas wie ein Zugeständnis an den Bräutigam gewesen, der gerne den klassischen Hochzeitswalzer vermieden hätte, ergänzte Fink, bevor Schultz zu einem weichen, behutsamen Intro ansetzte. Wie mit Samthandschuhen platzierte Dyer seinen Gesang dazu, und das Publikum, das vorher mitgeklatscht und gesungen hatte, lauschte nun andächtig. Es war klar: Zu dieser Musik hätte man selbst den größten Tanzmuffel aufs Parkett bekommen. stk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018