Tobias Escher gibt Konzert

Beim Odenwälder Shanty Chor bearbeitet er unermüdlich die Tasten seines Akkordeons – am Mittwoch, 2. Oktober, wird Tobias Escher wieder mit tollen Gastmusikern im Lamm in Großsachsen gastieren. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass um 18 Uhr). Das Motto des Abends lautet: „Aufgspuit beim Lammwerts Gerd”. Zu hören gibt es Neue Wiener Lieder von den Strottern und 5/8tel in Ehrn sowie musikalische Perlen aus Österreich von Georg Danzer, Hubert von Goisern und anderen Komponisten und Textdichtern.

Karten im Vorverkauf

Speziell für den Abend im Lamm hat Escher tolle musikalische Gäste eingeladen. Christian Wirth vom Odenwälder Shanty Chor wird ebenso mit dabei sein wie Sänger und Gitarrist Peter Stepan. Der Stuttgarter Topjazzer Martin Keller rundet das Ensemble mit Klarinette und Saxophon ab. Ein abwechslungsreicher und vielseitiger Abend ist garantiert. Wiener Liedgut wird sich mit swingenden, jazzigen Melodien vermischen. Virtuoses Klarinettenspiel auf folkig-gequetschte Rhythmen treffen. Mundart aus Wien mit Kurpfälzer Wirtshauskultur verschmelzen.

In Hirschberg und Umgebung ist Escher längst kein Unbekannter mehr. Durch zahlreiche Konzertabende hat sich der Vollblutmusikant eine stetig wachsende Fangemeinde erspielt.

Vorverkauf und Reservierung sind im Wirtshaus Lamm, Telefon 06201/5 72 57, oder per E-Mail an gerd@wirtshaus-zum-weissen-lamm.de. Die Eintrittkarten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019