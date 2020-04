Trauer um Ernst Bock

Für seinen Humor wurde er geliebt, für sein Fachwissen geschätzt: Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Ernst Bock am 15. April im Alter von 84 Jahren gestorben. Geboren wurde er am 19. Oktober 1935 in Heidelberg. Über Jahrzehnte hinweg engagierte er sich unter anderem bei der Feuerwehr, beim Mittelstand, als Sänger beim evangelischen Kirchenchor, im Aufsichtsrat der Volksbank Kurpfalz oder beim Reitverein Großverein.

Das Reiten war neben dem Weinbau und der Dichtkunst Bocks große Leidenschaft. Folglich war er Ehrenmitglied des Großsachsener Reitvereins. Daneben engagierte er sich beim BdS in Leutershausen und war dort neun Jahre lang Vorsitzender sowie 20 Jahre lang Zweiter Vorsitzender. Für seine Verdienste um den Bund der Selbstständigen (BdS) Leutershausen wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Beruf des Polsterers erlernt

Zudem war Bock von 1975 bis 1980 Feuerwehrkommandant, also zu der Zeit, als das alte Feuerwehrhaus gebaut wurde. Beim MGV 1884, DRK, Sing- und Volkstanzkreis, Verein „Hirschberg hilft“, Obst-, Wein- und Gartenbauverein war er ebenfalls aktiv. Der „Ur-Heisemer“ erlernte den Beruf des Polsterers und Tapezierers – wie sein Vater Wilhelm.

Als Jahrgangsbester hatte der „Bocke Ernst“ die Gesellenprüfung abgelegt und arbeitete mit seiner Frau Margarete, geborene Weigold, im Betrieb in der Vordergasse 22. 1959 absolvierte er die Meisterprüfung zum Raumausstatter. In dem kleinen Geschäft wurden auch Lehrlinge ausgebildet. Der Erfolg blieb nicht aus und in der Bahnhofstraße 21 fand man schließlich ein größeres Ladengeschäft.

1975 eröffnete das Ehepaar Bock, welches am 28. Juni 1958 in der Friedenskirche in Heidelberg-Handschuhsheim von Pfarrer Hermann Stöhrer getraut wurde, ihr Geschäft. Tochter Traudel und Schwiegersohn Andreas Well, ebenfalls Raumausstattermeister, führen dieses Geschäft seit 1999.

Genauso wie ihr verstorbener Mann singt Margarete Bock gerne. Gemeinsam engagierten sie sich für den evangelischen Kirchenchor. Für diesen Chor organisierte Bock auch Ausflüge. Unter anderem ging es nach Soltau in der Lüneburger Heide, in die Pfalz oder nach Rheinhessen.

Beerdigung im engsten Kreis

Ganz stolz sprach der Ur-Heisemer immer über seine Liebe zum Weinbau und seine Weinvorräte der Rebsorte Bacchus. Die Beerdigung für Ernst Bock, der drei Töchter, neun Enkel und neun Urenkel hinterlässt, findet im engsten Familienkreis statt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020