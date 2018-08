Trockner in Brand

Wegen eines in Brand geratenen Wäschetrockners ist die Feuerwehr in Hirschberg am Samstagmittag in die Kreuzgasse im Ortsteil Leutershausen gerufen worden. Das betroffene Gebäude war bereits stark verraucht, als die Einsatzkräfte dort eintrafen. Die Bewohner hatten noch Löschversuche unternommen, mussten diese aber wegen der schnellen Rauchausbreitung abbrechen und sich in Sicherheit bringen, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Zwei Trupps drangen unter Atemschutz in die Wohnung ein und löschten den Trockner ab. Dann wurde er nach draußen gebracht und endgültig abgelöscht. Die Nachlösch- und Belüftungsarbeiten zogen sich etwas hin. Decke und Wände mussten freigelegt werden, um Glutnester auszuschließen, heißt es weiter.

Nach rund zwei Stunden wurde die Einsatzstelle wieder an die Besitzer übergeben. Ebenfalls mit an der Einsatzstelle war, neben Rettungsdienst und Polizei, auch das DRK Hirschberg, was sowohl die Betreuung der Bewohner übernahm als auch die Einsatzkräfte mit Speisen und kühlen Getränken versorgte. Auch von Nachbarn wurden Getränke bereitgestellt, freut sich die Feuerwehr. Einziger Wermutstropfen: Die Anfahrt zur Einsatzstelle geriet an der Kreuzung Mittelgasse/Kreuzgasse wegen parkender Fahrzeuge kurz ins Stocken. Glücklicherweise wurden diese umgehend entfernt. Für Löschfahrzeuge wäre hier ansonsten Endstation gewesen. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018