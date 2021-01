Unnötiger Flächenverbrauch oder wichtige Einnahmequelle?

2021 wird für Hirschberg ein spannendes Jahr. Am 14. März findet in der Doppelgemeinde an der Bergstraße ein Bürgerentscheid statt, bei dem es um die Zukunft des örtlichen Gewerbegebiets geht. Die Frage „Erweiterung ja oder nein“ prägt die gesamte kommunalpolitische Diskussion in Hirschberg im Jahre 2020.

Es ist das erste volle Amtsjahr des parteilosen Bürgermeisters Ralf Gänshirt, der 2019 die Nachfolge von Manuel Just antritt, der als Oberbürgermeister nach Weinheim geht. Für ihn wird es ein stürmisches Jahr – vor allem wegen Corona, aber auch wegen der kommunalpolitischen Diskussion über den Gewerbepark.

Dabei ist der Gewerbepark für die Gemeinde bislang eine Erfolgsgeschichte und für den Hirschberger Haushalt ein wahrer Goldesel. CDU, Freie Wähler und FDP möchten diese Einnahmequelle ausbauen und liebäugeln seit langem mit einer Erweiterung. Dank der Änderung des Flächennutzungsplans im Juni 2020 wird dies möglich. So ergreifen CDU, Freie Wähler und FDP denn auch die Initiative für eine Vergrößerung.

Von 26 auf 36 Hektar

Bereits Ende Juli beschließt der Gemeinderat mit der breiten Mehrheit der bürgerlichen Gruppierungen sowie mit der Stimme von Bürgermeister Ralf Gänshirt die Erweiterung in südliche Richtung um zehn auf dann 36 Hektar. Grüne und SPD enthalten sich mehrheitlich. Ihnen erscheint die Erweiterung zu umfangreich – bei fünf Hektar wären sie wohl gerade noch mitgegangen.

Der Sieg der bürgerlichen Gemeinderatsmehrheit wird ein trügerischer. Schon am Abend der Ratssitzung zeichnet sich ab, dass es damit kein Bewenden haben wird. Eine Bürgerinitiative gründet sich nämlich, die ab 12. August beginnt, Unterschriften für einen Bürgerentscheid zu sammeln. Am 22. September werden sie dem Bürgermeister überreicht – coronagerecht vor dem Rathaus. Die Überprüfung durch die Verwaltung ergibt, dass 840 davon gültig sind – die rechtlichen Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid sind also gegeben.

Am 20. Oktober beschließt der Gemeinderat den zweiten Bürgerentscheid in der Geschichte Hirschbergs – nach jenem über die Gemeinschaftsschule 2013, deren Einführung dem Kalkül des damaligen Bürgermeisters Manuel Just entsprechend damals abgelehnt wird.

Als Termin für die anstehende Abstimmung wird der 14. März 2021 bestimmt, also zusammen mit der Landtagswahl. Seither versuchen beide Lager, die Bürger auf ihre Seite zu ziehen. Die Gegner verweisen auf den Flächenverbrauch. Zumal er ihrer Ansicht nach auch ökonomisch weder notwendig noch sinnvoll ist.

Auch die politischen Gruppierungen positionieren sich. Die Grüne Liste beschließt die Empfehlung, beim Bürgerentscheid gegen eine „Gewerbegebietserweiterung XXL“ zu votieren. Dass es bei den Sozialdemokraten durchaus unterschiedliche Ansichten gibt, zeigt die öffentliche Wortmeldung von SPD-Gemeinderat Jörg Büßecker, der mit seiner Steuerkanzlei von Heddesheim nach Hirschberg ziehen will.

Das Pro-Lager aus CDU, Freien Wähler und FDP steht dagegen geschlossen zur Erweiterung. Die drei argumentieren, nur so seien wichtige Projekte wie Hallensanierung und Bürgerhaus zu finanzieren.

Anscheinend wenig Chancen

Nach der Papierform hat der Bürgerentscheid damit wenig Chancen: Bei der Gemeinderatswahl 2019 erhalten die drei bürgerlichen Gruppen gut 58 Prozent der Stimmen, Grüne und SPD zusammen 42. Doch die Erfahrung lehrt: Ein Bürgerentscheid hat immer eigene Gesetze.

Neben dieser Baumaßnahme, die noch gar nicht begonnen hat, gibt es aber natürlich noch andere. Und zwar solche, die, gäbe es kein Corona, aufgrund ihrer Bedeutung für mehr Schlagzeilen sorgen würden.

Das gilt vor allem für den Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen, für den am 15. April die Arbeiten beginnen. Immerhin acht Millionen Euro kostet das Projekt an der Ecke Hölderlin-/Fenchelstraße. Um Probleme wie im Vorfeld zu vermeiden, wird dem Planer eine „Projektsteuerung“ mit den Architekten Thomas Thiele und Astrid Fath, der früheren Schriesheimer Stadtbaumeisterin, zur Seite gestellt.

Mit 400 000 Euro zweitgrößtes Projekt des Jahres 2020 ist die Neugestaltung des Spielplatzes Leutershausen am Landwehrhagener Platz.

Auch das von den großen Sportvereinen TVG und SGL seit Jahren geforderte Mehr an Hallenkapazitäten rückt näher. Im Dezember beschließt der Gemeinderat ein Hallenkonzept samt Zeit- und Kostenplan, das mehrere Millionen Euro umfasst. Doch was dem Sport teuer ist, soll auch der Kultur billig sein: Im Herbst gründen 15 Vereine aus diesem Bereich eine Initiative für ein Kulturhaus – Fortsetzung in 2021.

