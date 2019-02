„Unser Ziel sind vier Plätze“

Drei Gemeinderatssitze hat die SPD derzeit. Nach dem 26. Mai sollen es vier sein. Fraktionssprecher Thomas Scholz zeigte sich bei der Nominierung der 18 Kandidaten im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen optimistisch: „Letztes Jahr gab es von der Bundespartei wenig Rückenwind. Jetzt sieht es anders aus. Klar ist die Kommunalwahl eine Persönlichkeitswahl. Aber ich denke, wir haben vor Ort gute Arbeit geleistet.“

Frauenanteil liegt bei 45 Prozent

Scholz, der seit fünf Jahren Fraktionssprecher ist, nannte Punkte, vor allem aus dem Bereich Soziales, wofür sich die Genossen seit Jahren einsetzen. Dies sind sozialer Wohnungsbau, Sozialstaffelung bei den Kita- und Kindergartengebühren, Absenkung der Bürgersteige oder Sozialpass. Zwar wurde nicht alles umgesetzt, wie etwa die soziale Staffelung, dennoch werde die Partei am Ball bleiben.

Bevor sich die 20 Bewerber persönlich überhaupt vorstellen konnten, entfachte die einstige Gemeinderätin Gisa Kemper eine Grundsatzdebatte. Sie forderte gebührenfreie Kitas: „Die SPD im Land startet einen Bürgerentscheid zu kostenlosen Kitas. Wie stehen Sie zu? Die Fraktion will ja eine soziale Staffelung“, wollte Kemper von jedem Kandidaten eine Antwort wissen. Eine muntere und schon mehrfach geführte Debatte setzte ein, die nach wenigen Minuten beendet wurde. Schließlich sollten an diesem Abend die Kandidaten für Leutershausen und Großsachsen vorgestellt werden.

SPD-Vorsitzender Rüdiger Kanzler dankte zunächst der Findungskommission, der Uli Wiedemann, Stefan Maulbetsch, Evi Pfefferle, Annegret Thaler und Dieter Korsch angehörten, für die Suche nach den Kandidaten. „Wir haben eine gute Mischung verschiedener Berufe und Lebensläufe sowie von Menschen, die sich am Ort in Vereinen und Organisationen engagieren. Sie setzen sich für das soziale Miteinander am Ort ein. Und die Kommune ist für mich das Fundament der ersten Dienstleister am Ort.“

Die große Überraschung bei der Kandidatenliste, die einen Frauenanteil von 45 Prozent (acht Bewerberinnen) besitzt, blieb aus. Spitzenkandidat in Leutershausen ist der 55-jährige Fraktionssprecher Scholz. Auf Platz zwei folgt die 68-jährige Kreis- und Gemeinderätin Eva-Marie Pfefferle, die seit 15 Jahren gerne im Gemeinderat sitzt und sich ebenfalls für eine soziale Staffelung bei den Kita-Gebühren aussprach. Sie sehe hier den Bund oder das Land in der Pflicht, nicht die Kommune. „Wir geben schon viel Geld für die Kinder am Ort aus.“

Timo Baumann jüngster Kandidat

Zur Verdeutlichung nannte der Fraktionschef Scholz die rund acht Millionen Euro für den neuen evangelischen Kindergarten in Leutershausen als auch die Sanierung der Spielplätze, wie etwa den am Landwehrhagener Platz für rund 400 000 Euro. Ihre Position zu den Kita-Gebühren sorgte vermutlich dafür, dass beide Gemeinderäte nicht alle anwesenden 24 stimmberechtigten Mitglieder überzeugen konnten. Sie erhielten jeweils 21 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Alle anderen Kandidaten bekamen die volle Stimmenzahl. Scholz und Pfefferle konnten es verkraften, haben sie die Kritik an ihrer Position nicht zum ersten Mal gehört.

Spitzenkandidat im kleineren Ortsteil Großsachsen ist der 57-jährige Steuerberater Jörg Büßecker, der an diesem Abend nicht anwesend war. Auf dem zweiten Platz in Großsachsen folgt die 44-jährige Realschullehrerin Ellen Kneier-Jost.

Jüngster Bewerber auf der SPD-Liste ist übrigens der 25-jährige Speditionskaufmann Timo Baumann aus Leutershausen und älteste Bewerberin mit 71 Jahren die Journalistin Beatrice Burkart. Von den 20 Kandidaten (18 Bewerber und zwei Ersatzkandidaten) sind sechs nicht in der Partei. hr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019