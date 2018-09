Vier Tage geht in „Hause“ die Post ab

Dem Hirschberger Ortsteil Leutershausen stehen ab Freitag vier unterhaltsame Tage bevor. Denn der Sing- und Volkstanzkreis (SVK) feiert die 33. Heisemer Storchekerwe. Wenn man so zurückblickt, hat sich dieses Dorf- und Familienfest im Veranstaltungskalender der Gemeinde recht gut etabliert und ist nicht nur bei der Heisemer Bevölkerung eine gern gesehene Veranstaltung. Der SVK freut sich auch über die Unterstützung des Fanclubs „Rote Teufel“ und der IG Heisemer Storchekerwe, mit denen er zusammen den Sonntag im Kerwedorf gestaltet.

Schon Tradition hat das Kerwesymbol in Form eines Ansteckers. SVK-Chef Jürgen Gustke will aber noch nicht das Motiv verraten. Zudem kündigt er zur 33. Heisemer Storchekerwe wieder eine kleine Broschüre von den schönsten „Kerwereden“ der vergangenen Jahre an. „Ich bin sehr froh und glücklich, das sich mehrere Vereine aus Hirschberg bereit erklärt haben, beim Kerweumzug am Sonntag mitzuwirken. Unser Kerweprogramm ist kurzweilig und bietet für alle Altersgruppen etwas“, sagt Gustke.

Wie im vergangenen Jahr geht es schon am Freitagabend los. Die IG Heisemer Storchekerwe hat die T-Band aus Schriesheim zum Kerwe-Rock eingeladen. Ab 19 Uhr wird zur Kerwe gerockt. Für den Sonntagnachmittag kündigt Gustke wieder ein Bühnenprogramm an, das durch die vielen teilnehmenden Vereine und Gruppen beim Kerweumzug gestaltet wird. Die verschwisterte Folkloregruppe aus Münster/Elsass wird zum Programm über die Kerwetage beitragen.

„Ich glaube, dass wir mit Storcherennen (Stelzenlauf), Frühschoppen, Umzug, Hammeltanz, Kerweredd, Volksmusik, und Seniorennachmittag unsere Kirchweih als traditionelles Dorffest gerecht werden und vier Tage die „Heisemer Storchekerwe“ feiern können“, sagt Gustke und bedankt sich bei allen Helfern und Mitwirkenden, denn ohne sie sei ein solches Volksfest nicht möglich.

Für den Kerweumzug am Sonntag haben sich wieder viele Vereine aus beiden Ortsteilen sowie Musikgruppen und Kerwevereine aus nah und fern angemeldet. Auch einige Weinhoheiten aus der Region zieren den Umzug. Die Aufstellung des Zuges erfolgt um 13.30 Uhr in der Großsachsener Straße beim Rathaus, Abmarsch ist hier um 14 Uhr.

Blick in die Chronik

Kerwe in Leutershausen ist übrigens kein neuer, sondern ein alter Brauch, den der Sing-und Volkstanzkreis seit 1986 in Erinnerung bringt. Ursprünglich ist die Kerwe ein Erinnerungsfest an den Tatsächlichen Tag der Kirchweihe und wurde an den entsprechenden Tagen gefeiert. Ein Blick in die Chronik zeigt, dass die Kerwe in früheren Jahrzehnten mit viel Frohsinn und Heiterkeit gefeiert wurde. Allerdings waren in diesen Zeiten Feste noch sehr rar gesät und außerdem gab es keine Ablenkung durch das Fernsehen. Alljährlich freute sich die Bevölkerung schon lange vorher auf den September, wenn es am Sonntag nach der Kreuzerhöhung hieß: „Jetzt wird die Kerwe abgeholt.“ Dieser Tag war in Leutershausen der Kirchweihtag. Die Kirchweih war eigentlich ein Dorf- und auch ein Familienfest, wurde mindestens zwei Tage gefeiert, sonntags und montags. Vorher wurde tagelang gebacken und gekocht. Im Haus alles geputzt und gefegt, damit beim Besuch der auswärtigen Familienangehörigen oder Freunde alles im Hause blitzte und glänzte. Früher sind auch die Kinder, die auswärts dienten, heimgekommen, so dass sich die ganze Familie zum Feiern zusammenfand.

Kirchgang am Sonntag

Jeder schaffte sich so viel Bier und Wein in den Keller, wie er wohl brauchen würde, und zum Essen gab es reichlich Fleisch. Meist begann die Kirchweih mit dem Kirchgang am Sonntag, dann folgte ein üppiges Mittagsmahl, danach Kaffee und Kuchenberge. Nachmittags zogen alle auf den Anger, wo die jungen Leute nach festem Dorfritus im Freien auf den Wiesen tanzten und tranken, abends dann in einen Wirtshaussaal zogen oder in eine Tenne und dort weiterfeierten.

