Vom eigenen Potenzial überzeugt

Großsachsen.Intensive Trainingswochen liegen bereits hinter den Badenliga-Handballerinnen der HG Saase. Branko Dojcak, der neue Coach der Bergsträßerinnen, bat sein Team zu schweißtreibenden Lauf- und Athletikeinheiten. „Die Mädels haben richtig gut mitgezogen, sind hoch motiviert und ich denke – auch wenn wir noch viel Arbeit vor uns haben –, dass wir auf einem guten Weg sind“, umschreibt Dojcak die Situation.

Hoffen auf Testspiele

In dieser Woche standen noch zwei Trainingseinheiten in der Halle an – erstmals mit Eins-gegen-Eins-Aktionen –, danach gibt es erstmal eine Pause bis zum 28. Juli. „In der Zeit fahre ich auch in Urlaub in meine Heimat Slowakei“, erzählt der Coach. Dort erwartet ihn eine recht entspannte Corona-Situation. „Derzeit sieht es in der Slowakei sehr gut aus“, weiß Dojcak, hat aber auch beobachtet, dass das Land zeitweise wesentlich strengere Regeln hatte als Deutschland: „Man durfte nicht ohne Maske Radfahren oder Joggen. Es wurde sehr rigoros gehandelt.“

Inzwischen ist in der Slowakei schon wieder der Wettkampfbetrieb im Sport angelaufen, Turniere werden gespielt und sogar Fußballspiele mit Zuschauern finden statt. „Da sind wir hier in Deutschland natürlich noch etwas entfernt davon. Aber ich denke, dass wir uns nach unserer Trainingspause auch wieder weiter dem normalen Vorbereitungsbetrieb nähern“, glaubt Dojcak, der damit insbesondere Testspiele meint: „Ein paar habe ich schon ausgemacht und hoffe, dass sie auch stattfinden können.“

Blick in die A-Jugend

Mit seinem Kader ist der erfahrene Coach zufrieden. Zwischen 14 und 16 Spielerinnen hatte er bislang immer im Training und in der eigenen A-Jugend der HG Saase hat er auch noch einige vielversprechende Talente ausgemacht, die er gerne schon ins Training mit einbauen möchte.

„Das müssen wir dann noch absprechen, damit wir niemanden überlasten“, erklärt er. Ein Ziel für die Badenliga-Saison will Branko Dojcak indes noch nicht formulieren: „Wir haben auf jeden Fall viel Potenzial im Team, aber auch noch viel Arbeit.“ me

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020