Vom heiligen Krieg des Äppelwois

Nach dreißig Jahren kann man den Chor ruhigen Gewissens dem Profilager zuordnen, was der souveränen Leitung seines Gründers, Matz Scheid, zu verdanken ist. Mit melodischem Feingefühl und perfekt einstudierter Choreografie gelang es dem Ensemble, auf die unterschiedlichsten Musikstile einzugehen. Daher war die Interpretation des traditionellen irischen Trinkliedes „Whiskey in the Jar“ ebenso mitreißend wie die patriotisch anmutende französische Ballade „Lettre à Durham“. Und wann hat man schon einmal Bertold Brechts „Alabama-Song“ von einem gemischten Chor mit einer so frappierenden Intonations-Sicherheit gehört.

Blieben noch die beeindruckenden instrumentalen Soli der Querflötistin Anja Spilger und die des Akkordeonisten Tobias Escher zu erwähnen. Zwischen den Songs spulte Professor Netwohr unermüdlich sein Seemannsgarn ab, als er zum Beispiel davon berichtete, wie Schann Scheid im Jahr 1831 in der Hafenstadt Galway, an der irischen Westküste, mit „Louis’ Bar“ seinen ersten „PDT“ (Place to Drink) fand.

Fortan erklärte er das Etablissement, gemeinsam mit seinem Freund Jerry O´Bounty, zu seiner Stammkneipe, die irgendwann zu „Schanns Bar“ umgetauft wurde. Wobei zu betonen ist, dass Schann nie ein Trinker war, da in seiner Heimat, gleich hinter Wald-Michelbach, die Sackgasse der Kneipenkultur beginnt. Alfons Netwohr förderte bei seiner Spelunken-Kunde weitere erstaunliche Begebenheiten zutage, wie die vom heiligen Krieg des geistlichen Ordens der „Bembler“. Schließlich landete man erneut dort, wo der „Dorscht“ gelöscht wird und der Wunsch zu trinken bleibt. Wie bei den gut gelaunten Odenwälder Seefahrern, die ihren musikalischen Schlachtruf nach „Bier und Prosecco“ aus zwanzig trockenen Kehlen ertönen ließen. rav

Info: Weitere Termine unter www.shantychor.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.04.2018