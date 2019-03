Von Mozart bis zu Piazolla

Am Sonntag, 31. März, ist um 18 Uhr in der Alten Synagoge das Klarinettentrio Schmuck zu Gast. Das Programm der drei Musikerinnen spannt einen weiten Bogen von Mozart und Dvorák über Debussy und Piazolla bis zu Scott Joplin und Henry Mancini. Das Trio mit seiner Initiatorin Sayaka Schmuck, Til Renner (Klarinette) und Raphael Schenkel (Bassklarinette und Bassetthorn) findet in dieser außergewöhnlichen Kombination einen ganz besonderen Platz bei der Programmgestaltung vieler Konzertveranstalter, heißt es in einer Pressebericht des Vereins „Musik in Hirschberg“.

Sayaka Schmuck, geboren in Bad Waldsee, studierte an der Musikhochschule Weimar bei Prof. Martin Spangenberg, in Hannover bei Prof. Johannes Peitz und „Hanns Eisler“ und in Berlin bei Prof. Wenzel Fuchs. Unter anderem gewann sie 1998 den „Concursul International de Muzica Jeunesses Musicales“ in Bukarest, erhielt im selben Jahr einen Preis bei den Internationalen Stockhausen-Meisterkursen und im Jahr 2000 den „Hans-Sikorski-Gedächtnispreis“ der „Deutschen Stiftung Musikleben“ für die Interpretation zeitgenössischer Musik.

Nach Engagements im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Cairo Symphony Orchestra, Staatsoper Hannover, Komische Oper Berlin, Sinfonieorchester Wuppertal war sie bis 2013 Solo-Es-Klarinettistin im Gewandhausorchester Leipzig und spielt zudem als Aushilfe in renommierten Orchestern wie Münchner Philharmoniker, Bayerische Staatsoper München, Gürzenich Orchester Köln, Bamberger Symphoniker oder SWR Baden-Baden. Bis 2016 war sie bei der NDR Radiophilharmonie Hannover.

Preise bei Wettbewerben

Til Renner wuchs in Ludwigsburg auf. Nach wegweisenden Studien beim Soloklarinettisten des Staatstheaters Stuttgart, Rainer Schumacher, und Preisen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ folgte das Hochschulstudium an der Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold bei Prof. Hans-Dietrich Klaus. Til Renner war Solo-Klarinettist im Orchester der Europäischen Gemeinschaft (ECYO) und am Staatstheater Darmstadt. Seit 1993 ist er in gleicher Funktion bei der Radiophilharmonie des NDR Hannover fest angestellt.

Raphael Schenkel erhielt seinen ersten Klarinettenunterricht im Alter von sieben Jahren bei Rudolf Mauz in Tübingen. Er studierte an der Folkwang-Hochschule Essen bei Prof. Manfred Lindner und an der „Hanns Eisler“ Berlin bei Prof. Karl-Heinz Steffens und Prof. Wenzel Fuchs. Er war Akademist bei den Berliner Philharmonikern und spielt in renommierten Orchestern wie Lucerne Festival Orchestra, Deutsches Sinfonieorchester Berlin, dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, des WDR Köln, in der Kammerphilharmonie Bremen, dem Mahler Chamber Orchestra, beim Malaysian Philharmonic Orchestra.

Ticketreservierungen sind wie immer möglich per E-Mail über info@musik-in-hirschberg.de oder unter 06201/2 49 87 33. wn

