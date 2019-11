Vortrag über Architekt Zumthor

Begleitend zu der aktuellen Ausstellung in der Rathausgalerie lädt der Kulturförderverein am Freitag, 22. November, um 20 Uhr zu einem Bildvortrag in den Bürgersaal ein. Karl-Heinz Treiber widmet sich unter dem Titel „Die konkrete Form in der Architektur“ dem Werk des Schweizer Star-Architekten Peter Zumthor. Der Schweizer Peter Zumthor gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Architekten. Berühmt wurde er mit Bauten wie der Therme in Vals, dem Kunsthaus Bregenz oder dem Kolumba-Kunstmuseum in Köln. Zumthors Stil ist minimalistisch und von großer Klarheit - eben konkret. Vor dem Vortrag besteht um 19 Uhr die Gelegenheit zu einer Führung mit Karl-Heinz Treiber durch die Ausstellung. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019