Vortrag zum Buddhismus

Am Donnerstag, 31. Januar, referiert die Schuldekanin Sabine Bayreuther um 20 Uhr zum Thema „Interreligiöser Dialog mit dem Buddhismus“ bei der ökumenischen Erwachsenenbildung Großsachsen. Der Buddhismus gilt weithin als friedfertige und tolerante Religion. Vor allem für Westeuropäer aus gebildeten Milieus hat er – häufig im Unterschied zum Christentum – eine hohe Attraktivität.

In Vortrag und Diskussion besteht die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie Christentum und Buddhismus sich zueinander in Beziehung setzen lassen, welche Chancen, aber auch welche Grenzen im Dialog liegen. Die evangelische Erwachsenenbildung und das katholische Bildungswerk Hohensachsen laden zum Vortrag ins evangelische Gemeindehaus, Breitgasse 10, am 31. Januar um 20 Uhr ein. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019