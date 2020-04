Vorverkauf läuft

Der außerordentlich erfolgreiche YouTuber und Musiker Fynn Kliemann hat schon in der Vergangenheit ein Faible für einmalige Aktionen entwickelt: Sein Album „nie“ wurde 2016 nur ein einziges Mal produziert, und zwar genauso oft, wie es Vorbestellungen gab. Später releaste er nach demselben Prinzip sein Album „POP“. Für dieses Jahr war geplant, seinen Dokumentarfilm „100 000 – Alles, was ich nie wollte“ für einen Tag deutschlandweit in ausgewählte Kinos zu bringen, danach nie wieder. Das Olympia-Kino wäre dabei gewesen. Dann kam Corona; seitdem ist das Kino geschlossen.

Care-Paket nach Hause

Nun gibt es eine Alternative: Der Film kommt zu Fans und Followern nach Hause. Für einen Tag, und zwar am Samstag, 25. April. Und das Olympia-Kino ist trotzdem mit dabei. Das funktioniert per Stream. Der Vorverkauf auf der Seite www.oderso.cool/doku hat begonnen. Wenn man dabei das Olympia-Kino auswählt, hat man eine virtuelle Eintrittskarte gekauft. 25 Prozent aus dem Erlös dieses Verkaufs gehen dann an das Olympia-Kino, nach dem Motto: #supportyourlocalcinema.

An die schnellsten 5000 Ticketkäufer schicken die Filmemacher zudem ein Care-Paket nach Hause mit Popcorn-Tüten und einer Anleitung zum Popcorn-Machen und mit Kinoplakaten, damit die Fans ein möglichst echtes Kino-Gefühl zuhause haben. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020