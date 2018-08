Walter und Rudi auf Borkenkäfer-Suche

Mischlingshund Rudi schnüffelt wie wild im Waldboden. Nein, Borkenkäfer wird er vermutlich nicht finden. Denn die Gemeinde ist bisher vom Befall weitgehend verschont geblieben. Zum Glück meint Revierleiter Walter Pfefferle bei der Tour, bei der ihn diese Zeitung begleitet. Ausgangspunkt ist der Erste Kehrrang in Leutershausen.

Die Hitze und Trockenheit entlang des Kehrrangwegs sind nicht zu übersehen. Blätter liegen am Boden, dürre Äste hängen an den Bäumen. Der Revierförster Pfefferle übt seit 32 Jahren seinen Job aus. 60 Prozent seines Arbeitstages verbringt er mit seinem Hund im Wald, die restlichen 40 Prozent sitzt er im Büro. Zwar reagiert er etwas zurückhaltend bei den Worten „Jahrhundert-Hitze“ oder „Jahrhundert-Sommer“, dennoch bestätigt er, dass 2018 etwas Besonderes ist.

Trockenheit schon im April

Denn die Trockenheit begann schon im April. 2003 sei es zwar noch heißer gewesen, aber nicht so trocken, erinnert sich der Revierleiter. Und 2015 waren die Temperaturen mit 40 Grad ebenfalls heißer gewesen, aber es regnete immer wieder. Im Jahr 2018 ist mit wenigen Ausgaben überhaupt kein Regen gefallen.

Und vor den Folgen hat der Förster einen großen „Bammel“. Genauer gesagt sorgt er sich um die kleinen Krabbeltiere mit den Bezeichnungen „Buchdrucker“ oder „Kupferstecher“. Dabei handelt es sich um den Borkenkäfer, die sich in der Baumrinde einnisten. Vor allem Fichten und Lärchen werden befallen. Beide Arten sind sehr anfällig für diese Käfer. „Es gibt in diesem Jahr einen massiven Befall. In dem Ausmaß haben wir das noch nicht gehabt. Glücklicherweise haben wir in Hirschberg nur gut fünf Prozent Fichtenbestände. In Schriesheim hingegen sieht es schlimmer aus. Dort haben wir einen großen Fichtenbestand“, erzählt Pfefferle, der beim Spaziergang auf dem Kehrrangweg immer wieder einen Blick auf die Bäume wirft.

Hier in Leutershausen sieht es recht gut aus. In Großsachsen gibt es dagegen eine „kritische Stelle“. Dort werden zehn Fichten gefällt. Hoffentlich bleibt es dabei, denkt sich der Förster. Um frühzeitig zu reagieren, beäugt er seine Bäume im Wald zunächst mit dem Fernglas. Sind die Nadeln rötlich, fallen Blätter oder Nadeln ab oder hängen dürre Äste am Stamm, sind dies Alarmzeichen für einen möglichen Befall. Dann nimmt er den Baumstamm genauer unter die Lupe. Liegt etwa auf dem Boden Bohrmehl, ist dies kein gutes Signal. Der Borkenkäfer hat wieder zugeschlagen und sich in der Baumrinde eingenistet.

„Wenn wir Borkenkäfer entdecken, müssen wir sofort reagieren und die befallenen Bäume und den Bereich drumherum zur Sicherheit großzügig fällen“, erläutert der Revierleiter. An den Stämmen muss die Rinde schnell entfernt werden. Da das Verbrennen keine Alternative ist, muss im schlimmsten Fall „entseucht werden“. Sprich Insektizide werden eingesetzt, auch wenn die Gemeinde Hirschberg als Naturwaldgemeinde darauf zu verzichten hat. In einer solch brenzligen Situation gibt es laut Pfefferle keine Alternative. Er nennt dies Ultima Ratio, also Stämme rausziehen auf den Weg legen und abspritzen.

Schneller Verkauf wäre ideal

Ideal wäre es jetzt, wenn die Hirschberger das Holz schnell verkaufen könnten. Doch das Angebot für die Fichte ist derzeit sehr groß. Zudem sind die Preise gesunken. Folglich werden die Stämme am Wegesrand konzentriert und abgewartet, bis eine entsprechende Menge vorhanden ist. Mit Prognosen ist der Revierförster sehr vorsichtig. Für Schriesheim kalkuliert er mit 300 Festmetern, für Hirschberg mit rund 50 Festmetern, die herausgenommen werden müssen.

Plötzlich stoppt der Revierförster und deutet auf drei Bäume am Wegesrand. Hier erkenne man sehr gut den beängstigenden Zustand des Waldes: Die Buche hat bereits ihre Blätter abgeworfen. Der Bergahorn gegenüber sieht ebenfalls schlecht aus. Nur die Eiche kommt mit der Hitze besser klar; ihre Blätter sind grün. Pfefferle plädiert angesichts dieser Temperaturen für eine stärkere Förderung dieser Baumart. Eichen sind hitzebeständiger als Buchen. „Aber diese Kulturen bedürfen einer intensiven Pflege“, sagt er: „Daher wird die Buche weiterhin die Hauptbaumart in unserem Wald bleiben.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018