Weihnachtskonzert: Vorverkauf läuft

Sieben Jahre ist es her, dass die Sängereinheit ein Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche Leutershausen gegeben hat. So fanden es die Chöre an der Zeit, dies zu ändern. Am Zweiten Advent, dem 9. Dezember, werden sich um 17 Uhr die Türen der evangelischen Kirche öffnen und die Sängerinnen und Sänger lassen weihnachtliche Weisen erklingen. Musikdirektor Thomas Reis hat ein Programm mit bekannten und weniger bekannten Liedern zusammengestellt. Unterstützt werden die Sänger von einem Streichensemble und einem Pianisten.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen, und es gibt die Karten an folgenden Vorverkaufsstellen . Leutershausen: SGL-Geschäftsstelle und Löwenapotheke: Großsachsen: Die Continentale Bezirksdirektion Sven Fertig und Turmapotheke. WN

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.11.2018