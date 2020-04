„Wir brauchen Alternativen zum Individualverkehr“

Die Grüne Liste Hirschberg (GLH) bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber einer Ortsrandstraße in Großsachsen, die die Gemeinde mit Fördermitteln des Landes bauen könnte. CDU, Freie Wähler, SPD und FDP hatten die Verwaltung in einem gemeinsamen Antrag aufgefordert, die Realisierung eines solchen Vorhabens zu prüfen. Von einer Umgehungsstraße hält die GLH nichts, wie dereren Vizechef Arndt Weidler jetzt mitteilte. „Wir brauchen eine Alternative zu immer mehr Individualverkehr“, sagte er, „und nicht immer neue Straßen“.

Die GLH stelle nicht in Abrede, dass Großsachsen ein Nadelöhr für den Verkehr sei; die Frage sei nur, ob die Verhältnisse an den Pförtnerampeln wirklich unzumutbar seien. Wer täglich mit dem ÖPNV unterwegs sei, stehe auch manchmal bei Wind und Wetter lange an Haltestellen, nur um zu erfahren, dass der Zug ausfalle. Die Befürworter der Ortsrandstraße suggerierten der Bevölkerung dabei, dass es eine schnelle Lösung gebe. Aber dieses Straßenprojekt brauche mit Sicherheit eine Realisierungszeit von fünf bis zehn Jahren, vermutet Weidler.

Für die GLH sei mit dem Projekt ein zu großer Landschaftsverbrauch verbunden, der auf Kosten fruchtbaren Ackerbodens gehe und die Aussiedlerhöfe mit ihren Cafés von der Wohngemeinde abtrennten. Eine solche Straße schaffe zudem neue Lärmquellen für andere Kreise der Wohnbevölkerung – am Sterzwinkel und am Lörscher Weg sowie – durch die notwendige erhöhte Trassenführung – der Wohngebiete in Hanglage.

Ob der gewünschte Zweck erfüllt werde, sei dabei fraglich, da eine Umgehungsstraße nur den Nord-Süd-Verkehr beträfe, nicht aber die Verkehrsströme aus dem Odenwald. Schließlich binde der Bau einer solchen Straße trotz einer möglichen Förderung des Landes viel Geld in der Gemeinde, das dann an anderer Stelle fehle.

Für Verdichtung des OEG-Takts

Weidler räumt ein, dass er kein Patentrezept hat. Ein zusätzlicher Autobahnanschluss Weinheim-Süd könne allerdings mittelfristig eine wirksamere und zudem flächenschonendere Lösung herbeiführen. Weidler setzt darüber hinaus auf weniger und nicht mehr Individualverkehr und spricht sich vor diesem Hintergrund für eine Verdichtung der Taktzeiten der OEG aus. Diese müsse nicht nur in den Hauptverkehrszeiten, sondern den ganzen Tag über und am Abend über im Zehn-Minuten-Takt fahren, um das Angebot attraktiver zu machen, meint er. maz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020