WLAN-Hotspot am OEG-Bahnhof?

In der jüngsten Sitzung des Hirschberger Gemeinderates hat sich Volker Barzyk (Freie Wähler) danach erkundigt, ob die Gemeinde am Vorhaben „WiFi für Europa“ teilnehmen und Hotspots aufstellen wolle. Bürgermeister Manuel Just sagte, dies klinge alles verlockend. Doch in Hirschberg mangele es an einem Platz mit Aufenthaltsqualität, der stark frequentiert werde. Denkbar sei aber der Bereich am OEG-Bahnhof in Leutershausen. In der Ortsmitte sah er derartig gut besuchte Plätze nicht. „Ich habe mit unserem zuständigen Rathausmitarbeiter Michael Frank darüber gesprochen. Wir sind in der Entscheidungsfindung.“ hr