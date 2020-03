Zeitplan für Großprojekt bleibt

Die Gemeinde Hirschberg zeigt sich erleichtert. Der Grund liegt auf der Hand: Anfang/Mitte April soll es beim Neubau des evangelischen Kindergartens an der Ecke Fenchelstraße/Hölderlinstraße losgehen. Dies ist eine gute Nachricht in diesen bitteren Zeiten. „Wir haben mit den Firmen gesprochen und sie haben uns alle Zusagen gegeben. Sie können demnach starten“, teilte der stellvertretende Bauamtsleiter Karl Martiné auf Nachfrage der WN mit.

Vermutlich läuft es beim Baubeginn auf die Woche nach den Osterferien hinaus, sagte Martiné. „Wenn eine Firma allerdings vorher schon Kapazitäten frei hat, könnte es auch schon früher losgehen“, ergänzt der Bauamtsmitarbeiter.

Die künftige Hirschberger Großbaustelle zu koordinieren, ist gar nicht so einfach. Immerhin sind 15 bis 20 Gewerke am Neubau beteiligt. Dies reicht von Rohbau, Gerüstbau bis hin zu Estrich-, Sanitär- oder Elektroarbeiten. Den Auftakt macht die Firma Sax und Klee mit „Verbauarbeiten“. Dabei handelt es sich um Abstützungsarbeiten zur Fenchelstraße hin, damit das Erdreich dort nicht abrutscht. Parallel dazu startet die Firma Streib mit dem Rohbau, der sich bis in den Oktober hinziehen soll.

Ob es einen offiziellen Spatenstich, wie bei derartigen großen Bauten, geben wird, konnte der stellvertretende Bauamtsleiter angesichts der Corona-Pandemie nicht sagen. Viel wichtiger für die Gemeinde wird wohl sein, dass es auf der Freifläche überhaupt losgeht. Damit steht auch der Zeitplan für das derzeit größte Hirschberger Bauprojekt, und der sieht die Fertigstellung bis Ende 2021/Anfang 2022 vor.

Die Kosten für den Neubau werden derzeit auf rund acht Millionen Euro geschätzt. Auch hier hatte der Bauamtsmitarbeiter Martiné gute Nachrichten. Es gibt keine finanziellen Ausreißer. Die Auftragskosten für die verschiedenen Gewerke liegen „mal ein bissel drüber, mal ein bissel drunter“. hr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020