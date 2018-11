Zeitungsstapel in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache ist am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr ein abgelegter Zeitungsstapel in einem Kellerraum eines Zweifamilienhauses in der Vordergasse 15 in Brand gertaten. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Hirschberg und Schriesheim, die mit 36 Mann im Einsatz waren, konnte nach Angaben der Polizei von gestern größerer Schaden verhindert und der Brand rasch gelöscht werden.

Die Bewohner des Hauses verließen vorsorglich selbstständig ihre Wohnungen. Wie die Beamten mitteilten, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich lediglich auf die in Brand geratenen Zeitungen im Kellerraum des Hauses. Es entstand kein Schaden am Gebäude. Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen aufgenommen. pol/red

