Ziel: Edeka-Erweiterung und Drogeriemarkt

Da sich im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zahlreiche Fragen an der bestehenden „Auswirkungs- und Sensivitätsanalyse von Nahversorgungsvorhaben in Hirschberg“ ergeben hatten und Kritik an der Expertise geäußert wurde, hatte die Verwaltung ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, welches im Dezember 2017 beraten wurde. Dieses stammte von der bulwiengesa AG aus Frankfurt und untersuchte die Einzelhandelspotenziale der Gemeinde Hirschberg sowie die Wirkungen einer Erweiterung und der Neuansiedlung eines Drogeriemarktes. Gerade die Kritiker von Grüne Liste Hirschberg und Teilen der SPD fürchten fatale Auswirkungen auf die Geschäfte im Ortskern. Zudem befürchten sie eine weitere Zunahme des Verkehrs auf der B 3 in Großsachsen. Freie Wähler, CDU, FDP und Teile der SPD sahen sich in ihren positiven Meinungen zur Erweiterung hingegen bestätigt. Denn auch das zweite Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass die Edeka-Erweiterung und der Drogeriemarkt unproblematisch seien.

Zwischen 27. Dezember 2017 und 29. Januar 2018 erfolgte nun die erneute Offenlage des Bebauungsplans. Dabei hatten die Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben.

Dem Satzungsbeschluss liegt auch die verkehrstechnische Untersuchung der Ingenieurgesellschaft Habermehl & Follmann zur Ortsdurchfahrt in Großsachsen bei. Deren Geschäftsführer Markus Hofmann hatte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt auf Nachfrage des GLH-Gemeinderats Jürgen Steinle mitgeteilt, dass der zusätzliche Verkehr für die B 3 unproblematisch sei. Laut Gutachter ist demnach auch dieser Punkt geklärt.

Flächennutzungsplan Thema

Mit der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim, der den baulichen Entwicklungsrahmen festlegt, befasst sich der Gemeinderat ebenfalls. Dem Planentwurf zu Hirschberg ist zu entnehmen, dass die Gemeinde über rund 18,1 Hektar Wohnbaufläche und zehn Hektar Gewerbefläche verfügt.

Entsprechend der Forderung des Regierungspräsidiums wurden auch die Wohnbauflächen in Hirschberg überprüft. Gegenüber dem aktuellen FNP wurde in Hirschberg eine „Entwicklungsfläche Wohnen“ in Leutershausen herausgenommen sowie drei weitere Entwicklungsflächen verkleinert. Dagegen hat die Verwaltung keine Einwände.

Nur für den Bereich Großsachsen „Büttemer Weg“ sieht die Verwaltung Ergänzungsbedarf. Sie hält die Fläche von 2,3 Hektar aus städtebaulicher Sicht für eine zukünftige Wohnbebauung für sehr gut geeignet. hr

