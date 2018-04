Zusatzkonzert am 29. April im „Lamm“

Anzeige

Für das Quilty-Konzert am 28. April in der Alten Turnhalle in Großsachsen gibt es keine Karten mehr, die Veranstaltung ist ausverkauft. Das teilen die Veranstalter mit. Deswegen findet tags darauf, am Sonntag, 29. April, ein Zusatzkonzert im „Weißen Lamm“ in Großsachsen statt.

Unplugged, also ohne zusätzliche Tontechnik, erklingen die Stimmen und Instrumente der wegweisenden Irish Folk Band aus Schweden in uriger Pub-Atmosphäre im „Lamm“.

Ein Konzert in der Hauptstadt Stockholm am 22. Februar bildete den standesgemäßen Auftakt der Jubiläumstour von „Quilty“ anlässlich des 25-jährigen Bandbestehens. Mit dem Konzert im „Weißen Lamm“ wird diese nun abgeschlossen.