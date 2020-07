Zuschüsse für digitale Endgeräte und Spielplatzumbau

Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt hatte im Ausschuss für Technik und Umwelt gute Nachrichten. Denn die Gemeinde bekommt Geld. Für digitale Endgeräte gibt es 34 000 Euro und aus dem Ausgleichsstock erhält sie 43 000 Euro für die Neugestaltung des Spielplatzes Landwehrhagener Platz.

Letztere Maßnahme soll 400 000 Euro kosten. Wie der Verwaltungschef auf Nachfrage des FW-Gemeinderats Jörg Mayer mitteilte, soll der Umbau noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Rathauschef Gänshirt teilte unter dem Punkt „Verschiedenes“ ferner mit, dass der Brunnen an der „Drehscheibe“ in Leutershausen nicht funktioniere, weil eine Pumpe kaputt sei. Diese müsse repariert werden.

Eine muntere Debatte löste die Anfrage des CDU-Gemeinderats Thomas Götz aus. Denn er erkundigte sich, wie schnell man im Bereich Großsachsener Straße (Spielbereich) fahren dürfe. Ein Bürger habe einen Strafzettel erhalten, weil er etwa 15 Kilometer gefahren sei. Sieben Kilometer dürfe man fahren, meinten Verwaltungschef Gänshirt und FDP-Fraktionschef Oliver Reisig und erinnerten an ihre Fahrstunden. GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle drückte auf seinem Smartphone herum und meinte sechs bis zehn Kilometer.

Andere wieder meinten, dass zwischen fünf und 15 Kilometer vor dem Rathaus erlaubt seien. „Okay, ich sehe schon. Wir machen mal einen Hinweis im Amtsblatt“, beendete Gänshirt die Debatte. hr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020