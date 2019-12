Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der B 3 im Hirschberger Ortsteil Großsachsen sind am Freitag zwei Personen verletzt worden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10 000 Euro. Nach Angaben der Polizei vom Freitag befuhr ein 61-jähriger Renaultfahrer die Straße in Richtung Großsachsen, als ihm ein 81-jähriger VW-Fahrer entgegenkam. An der Einmündung zur Straße Im Sterzwinkel wollte der 61-Jährige nach links abbiegen und stieß dabei mit dem VW zusammen. Beide Fahrer wurden hierbei verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Reinigung der Unfallstelle nahm mehr als eine Stunde in Anspruch. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden, Polizeibeamte regelten den Verkehr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0621/174 40 45 melden. red/pol

