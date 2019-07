Zweisamkeit unter freiem Himmel

Sie sind jung, hübsch und singen eigene Schlager: Patricia Kain und Felicitas Hadzik sind „Zweisamkeit“ und haben in ihrem Leben schon einige Geschichten erlebt, die sie in ihrer Musik nun wiedergeben. Mit „Wir feiern das Leben“ präsentierte das Pop-Schlager-Duo Anfang des Jahres seine gleichnamige Single und das Debüt-Album. Vor der Veröffentlichung der zweiten Single „Ich will“ Anfang September folgt am Freitag, 16. August, 20 Uhr, das nächste Konzert im Rahmen eines Open-Airs auf dem Spargelhof Reisig in Großsachsen. „Darauf freuen wir uns ganz besonders, denn das Schönste sind nun Mal die Livekonzerte“, sagen die beiden unisono. Vor Kurzem waren sie sogar für zwei Auftritte nach Österreich an den Achensee gereist. Am 3. August machen sie zudem den Auftakt des „Regenbogenfestes“ in Mannheim (OEG-City-Beach-Bahnhof).

Patricia Kain und Felicitas Hadzik haben sich an der Stage & Musical School in Frankfurt kennengelernt und schnell gemerkt, dass sie auf der Bühne hervorragend harmonieren. In ihren Songs geht es um Lebensfreude, gemeinsame Erlebnisse oder auch darum, wie ihre durchaus unterschiedlichen Charaktereigenschaften ihre Freundschaft zu etwas Wertvollem machen.

Tickets für das Open Air in Großsachsen (bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Folienhaus statt) gibt es im Spargelhof Reisig, Lobdengaustraße 26, in Großsachsen Telefon 06201/51 9 51 oder unter www.reservix.de red

