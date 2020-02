Zwischen den Welten gewandelt

Am 18. Juni 1920 in Lörrach geboren, wurde Paul Ibenthaler mit 19 Jahren im Zweiten Weltkrieg zur Luftwaffe eingezogen. Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1945 begann er seine künstlerische Laufbahn. Als Zeichenlehrer arbeitete er an den Gymnasien Rheinfelden und Grenzach, gab ab 1987 Bildbände und Monographien heraus. Am 2. März 2001 starb Paul Ibenthaler. Er gilt als bedeutender Vertreter des Expressiven Realismus.

Gunter Erhardt ist 1936 im Westerwald geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Malerei-Studium in Kassel zog es den Künstler nach Wald-Michelbach, wo er 36 Jahre gemeinsam mit seiner Frau Roswitha als Kunstlehrer am Gymnasium tätig war. Auch bekannt als „Birnen-Maler aus Schimmeldewog“ (Unter-Schönmattenwag), prägte Erhardt viele Schüler-Generationen.

Günter Stachowsky kam 1937 in Göttingen zur Welt. Einem Studium an der Akademie für Bildende Künste in Stuttgart folge ein Geographie-Studium an der Uni Heidelberg. Im Anschluss war Stachowsky von 1970 bis 2000 als Kunsterzieher am Gymnasium Neckargemünd beschäftigt, wo er bis heute lebt. ksm