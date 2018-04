15 Stunden Stimmen auszählen

Anzeige

Zudem hat sich die 20-Jährige mit dem IT-Team für den „Wahlinator“ zusammengesetzt. Der „Wahlinator“ ist ein Programm, das eigens von Studierenden für die Hochschulwahlen entwickelt wurde. Ohne das Programm müssten die Wahlhelfer jeden einzelnen der 10 077 Studierenden in einer ausgedruckten Liste abhaken.

365 Namen auf einem Wahlzettel

Eine der Wahlhelferinnen ist Lara Weiß. Für die 19-Jährige ist dies die erste Wahl, bei der sie hilft: „Als Studierende der Politikwissenschaften ist es interessant, eine Wahl hautnah mitzuerleben.“ Sie teilt die Stimmzettel aus. Immer mit dem Hinweis, dass der große DIN-A2-Zettel für das Stupa doppelseitig bedruckt ist. Bei den meisten Wählenden ruft dies nur ungläubiges Lachen hervor.

Die 365 Namen auf den insgesamt acht Listen für die Hochschulgruppen und zehn Listen für die Fachbereichsvertretungen hat Annika Gooß mit Hilfe des Wahlausschusses selbst abgetippt. Neben den Wahlzetteln hat die Unternehmensjuristin im vierten Semester die Bekanntmachungen im Rektorat übernommen und sich um die Aktualisierung der Organisationssatzung des Stupa gekümmert. Diese war nötig, sodass alle immatrikulierten Studierenden der Universität wahlberechtigt waren und somit die Möglichkeit zum Wählen hatten. Am Wahltag selbst hängt in den Wahlkabinen eine Anleitung in acht Schritten aus: So könne man den Zettel falten, ohne dass die Stimmen selbst zu sehen seien. Für die meisten stellt das an Origami erinnernde Kunstwerk eine unlösbare Aufgabe dar.

Mittwoch ab 15 Uhr wird eine Urne nach der anderen in den drei Wahllokalen an der Uni schließlich geöffnet und ausgezählt. Das Ende der Auszählung war zunächst auf 23 Uhr angesetzt. Gegen halb eins wird entschieden, am gleichen Tag noch fertig zu werden. Damit das auch vor dem Morgengrauen funktioniert, heuert der Asta auf der Wahlparty Freiwillige an, die mit auszählen sollen. Gar nicht so einfach, da fast alle Teilnehmer auf einer der Listen des Wahlzettels stehen oder deren Unterstützer mit Unterschrift sind. Um Viertel vor sechs morgens ist dann die letzte Stimme gezählt.

Um sechs Uhr morgens fertig

Trotz der langen Nacht hätten sich die Asta-Vorsitzenden eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. „Die Wahlbeteiligung stellt die Legitimation der politischen Arbeit dar, die wir machen. Sie zeigt, dass die Studierenden Interesse an dem haben, was wir tun“, sagt Linda Bachmaier, die im vierten Semester Unternehmensjura studiert. Leon Heckmann, der Politikwissenschaften studiert, fügt hinzu: „Auch wenn es niedrig klingt, ist die Wahlbeteiligung in Mannheim im Vergleich mit anderen Universitäten hoch.“

Gooß kann sich vorstellen, die Wahlen im nächsten Jahr noch einmal zu organisieren: „Jetzt kenne ich die Ansprechpartner und die Abläufe. Wir haben uns mit unseren Vorgängern getroffen, involviert wäre ich also sowieso.“ Laut Nonnenmacher, die aufgrund eines geplanten Auslandssemesters nicht mehr bei der nächsten Wahl mithelfen kann, war es die Erfahrung in jedem Fall wert. Dennoch haben die beiden den Anspruch, es für ihre Nachfolger einfacher zu machen. Daher planen sie, eine Gebrauchsanleitung für die Wahlen zu schreiben und Rückmeldungen sowie Vorschläge für die Zukunft zu sammeln.

