150 Unternehmen stellen sich vor

Gemeinsam mit über 150 Partnerunternehmen stellt sich die DHBW am Samstag, 17. März, am Campus Coblitzallee im Rahmen eines Studieninformationstages vor. Von 9 bis 15 Uhr können sich Interessierte über das gesamte Studienangebot in den Bereichen Betriebswirtschaft, Gesundheitswesen, Informatik, Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Medien informieren. Gleichzeitig zeigen die anwesenden Unternehmen berufliche Perspektiven auf. Der Informationstag wird von einem Programm mit 60 Vorträgen und Aktionen begleitet. Weitere Informationen gibt es unter www.dhbw-infotag.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aufgrund des erwarteten hohen Besucheraufkommens empfiehlt der Veranstalter eine Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr, Straßenbahnlinie 5, Haltestelle „Duale Hochschule“. Bei Anreise mit dem Auto sind die Parkplätze P6 bis P8 am Maimarktgelände empfohlen. Von dort wird es einen kostenlosen Shuttle-Dienst geben. Am Campus selbst stehen keine Parkplätze zur Verfügung.