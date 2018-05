40 Stunden pro Woche

Anzeige

Die Projekte reichen dabei von Aquaponik, ein Verfahren, das Fischaufzucht und die Kultivierung von Nutzpflanzen verbindet, in Togo bis zur Produktion modischer Hosen für Rollstuhlfahrer. Die Initiative ist weltweit an Hochschulen vertreten. In Mannheim kümmern sich momentan 100 Mitglieder um elf Projekte. Das erfordere großen organisatorischen Einsatz. Kaske engagiere sich rund 40 Stunden die Woche für die Initiative. Trotzdem komme das Studium bei dem Studenten im vierten Semester nicht zu kurz. Neben dem Gefühl, aktiv etwas auf der Welt zu verbessern, treibe den 21-Jährigen das tolle Team an. Studierende aller Fachrichtungen mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten kämen in der Initiative zusammen.

Wegen eines bevorstehenden Auslandssemesters in Chile nähert sich Kaskes aktive Zeit bei Enactus langsam dem Ende zu. Aber ganz raus ist er nicht. Als Beirat behält er ab Juli die Projekte im Blick. Und auch für später wünscht er sich, als Sozialunternehmer zu arbeiten. cel

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018