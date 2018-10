4000 Bewerber auf 1000 Plätze

Die meisten Studierenden bangen noch kurz vor Semesterstart um eine neue Bleibe. Besonders wenn man von weiter weg in eine neue Stadt zieht, könne das nervenaufreibend sein, sagt Sara Luginsland. Die 21-Jährige studiert Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Mannheim. Um dem entgegenzuwirken, beteiligen sich das Studierendenwerk Vorderpfalz und der Asta an dem bundesweiten Aktion „Kopf braucht Dach“ der Studenten- und Studierendenwerke. Sie wollen gemeinsam auf die schwierige Wohnsituation der Studierenden in den Hochschulstädten zum Wintersemester aufmerksam machen. Sie fordern von Politik auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene mehr Unterstützung für Neubau und Sanierungen von Studierendenwohnheimen.

Forderung: Bund muss eingreifen

„Die BAföG-Wohnpauschale von 250 Euro reicht schon lange nicht mehr für ein Zimmer in Unistädten aus. Dort muss die Bundespolitik eingreifen und die Unterstützung an reale Verhältnisse anpassen“, sagt Ann-Kathrin Rudy, Asta-Vorsitzende in Landau. Weiter erklärt Andreas Schülke, Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz: „Die Wahl des Studienorts darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Für die Studierenden ist bezahlbarer Wohnraum knapp, vor allem bei uns in Landau.“ In Mannheim sieht die Wohnungssituation für Studierende ähnlich aus. Das Studierendenwerk verfüge im Stadtgebiet über rund 3000 Plätze in 17 Wohnhäusern und -anlagen, sagt Astrid Brandenburger, Vertreterin des Geschäftsführers des Studierendenwerks Mannheim.

Auch wenn sich das auf den ersten Blick nach viel Wohnraum für Studierende anhöre, gebe es generell von September bis Dezember jedes Jahr einen Engpass auf dem studentischen Wohnungsmarkt. Denn besonders das Herbst- bzw. Wintersemester stelle die Haupteinzugs- und somit Hauptbewerbungszeit dar. Durchschnittlich gehen dann zu Semesterbeginn rund 4000 Bewegungen für 1000 frei gewordene Wohnplätze ein, so Brandenburger.

Edona Sahiti sieht Vorzüge eines Studierendenwohnheims: „Als ich die Wahl hatte zwischen einer Einzimmerwohnung im Wohnheim und einer Einzimmerwohnung, welche privat vermietet wird, habe ich mich für das Studierendenwohnheim entschieden. Zum einen, weil die Lage besser ist, und zum anderen, weil es billiger und sogar Internet im Preis inbegriffen ist.“ Die 20-Jährige studiert Medien- und Kommunikationswissenschaft und sei froh gewesen, dass sie das erste Semester noch zur Uni pendeln konnte, weshalb sie nicht zwingend auf eine Wohnung angewiesen war. Das habe die Wohnungssuche erleichtert, sagt sie.

Notquartiere geschaffen

Da bezahlbarer Wohnraum von Studierenden in Mannheim so angefragt sei, versuche das Studierendenwerk Mannheim neben den Wohnheimen die Zimmersuchenden mit weiteren Angeboten zu unterstützen, so Brandenburger. Daher würden Notquartiere, mit denen ein paar Tage überbrückt werden können, angeboten. Dieses Angebot richte sich insbesondere an Studierende des ersten Semesters der fünf Hochschulen, die das Studierendenwohnheim betreut. Ergänzend zu den eigenen Wohnplätzen versuche das Studierendenwerk Mannheim den Privatzimmermarkt auszubauen. Hierfür suchen sie Eigentümer, die hochschulnahen und bezahlbaren Wohnraum für Studierende anbieten können. Das teilt die Einrichtung mit.

„Zu laut und unhygienisch“

Auch wenn das Mannheimer Studierendenwerk der Meinung ist, dass sich die Unterbringungssituation der Studierenden gegenüber den Vorjahren nicht verschlechtert habe, seien sie regelmäßig auf der Suche nach geeigneten Grundstücken und Objekten, um den eigenen Bestand an Wohnplätzen zu erweitern.

Auch Sara Luginsland kann dies nur befürworten: „Ich habe selbst zwei Semester in einem Studierendenwohnheim in Mannheim gewohnt, bin letztendlich jedoch ausgezogen, weil es sehr laut und unhygienisch war.“ Daher sei die bundesweite Aktion „Kopf braucht Dach“ sinnvoll, um Neuankömmlingen die Wohnungssuche zu erleichtern. Dennoch sollten die Räumlichkeiten teilweise besser begutachtet und ausgestattet werden, findet Luginsland.

Seit 2008 nahm die Zahl der öffentlich geförderten Studienplätze um 45 Prozent zu, während die Zahl der öffentlich geförderten Wohnheimplätze nur um knapp acht Prozent gestiegen sei. „Diese Schere darf nicht weiter auseinandergehen“, fordert das Studierendenwerk Vorderpfalz. Auf der Kampagnen-Website kann online für mehr bezahlbaren Wohnraum abgestimmt werden.

