41 000 Menschen verfolgen Arbeit von Alltagshelden

Für sein Öffentlichkeitsprojekt „Retterherz“ gewinnt Dominique Nardin den diesjährigen „Social Project Contest“ der Fakultät Betriebswirtschaftslehre (BWL) der Universität Mannheim. An der Uni hat er bereits den Bachelor-Abschluss als Unternehmensjurist erlangt.

Nardins medialer Erfolg als Leitfigur im Bereich Rettungswesen und Pflege hat mit einem privaten Blog zum Thema Ehrenamt und Hilfsorganisationen angefangen. Dieser hatte innerhalb der ersten acht Monate bereits 10 000 Abonnenten gesammelt. „Retterherzen“ hat bislang über 41 000 Abonnenten beim sozialen Netzwerk Instagram und gilt, laut Pressemitteilung, als die erste und größte interdisziplinäre Gemeinschaft in den sozialen Medien für Rettungs-, Sicherheits- und Pflegekräfte. Unterhaltsame Beiträge zeigen hier Menschen, die sich bei Feuerwehr, Polizei, im Rettungsdienst und in Pflegeberufen tagtäglich für andere einsetzen.

Gründung im September 2016

Die Verbindung dieser Disziplinen habe in den Kommentaren angefangen, woraus der Anreiz entstand, eine Community zu schaffen, so Nardin über die Gründung von „Retterherzen“ im September 2016. Diese sei gut angelaufen, da es einerseits etwas Neuartiges gewesen sei und andererseits durch die bereits bestehende Reichweite des Blogs gepusht werden konnte, erklärt der 29-Jährige, der sich selbst seit elf Jahren im Einsatzdienst engagiert.

Er möchte zeigen, dass Menschen zu helfen, genauso angesagt sei, wie Beauty- und Lifestyle-Themen: Er zeige wie beispielsweise auf spannende Weise, wie der Sanitätsdienstler auf Wacken seine Arbeit verrichtet“, sagt Nardin. Der 29-Jährige hat noch ein weiteres Projekt ins Leben gerufen: „Pflegeherz“ startete ein knappes Jahr später – im August 2017. Pflegekräfte sollten seiner Meinung nach öffentlichkeitswirksam unterstützt werden. Das folgert der Unternehmensjurist auch hinsichtlich des aktuellen Pflegenotstands. Er will zeigen, dass auch die Pflege ein attraktiver Beruf sein kann.

Aktuell steht für Nardin die Vorbereitung auf sein Staatsexamen im Frühjahr an, für die er nach eigenen Angaben 40 Stunden pro Woche aufwendet. Sein Nebenjob als Rettungssanitäter sei gleichzeitig auch ein Ausgleich, so Nardin. Der Rettungsdienst, die Lehrstuhlarbeit als geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft sowie die Arbeit am eigenen Projekt nehme etwa fünf Stunden pro Tag in Anspruch, bilanziert er, und fügt hinzu: „Ich poste meistens täglich.“

Doch damit hören sich Dominique Nardins Aufgaben nicht auf, er will sein Projekt in den sozialen Medien auf das nächste Level bringen: „Ich möchte aus dem Community-Projekt einen Verein gründen“, kündigt er an. Als Anschubfinanzierung nutzt Nardin die 1130 Euro Preisgeld des „Social Project Contests“, die von der Fakultät BWL und der Mannheim Business School finanziert wurden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018