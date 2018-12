433 Euro Kaltmiete im Zentrum

Das Klischee und die Tatsache des „armen Studierenden“ gibt es zwar immer noch, leisten muss er sich dennoch eine Menge. Besonders die Wohnung erweist sich als kostspielig. Das Immobilienportal „immowelt.de“ und das Preisvergleichsportal „idealo.de“ legten in einer gemeinsamen Analyse da, worauf sich der Studierende von heute finanziell einstellen muss. Bei der Analyse berücksichtigte man die Erstausstattung sowie die Kaltmiete und Kaution einer bei „immowelt.de“ angebotenen Singlewohnung von bis zu 40 Quadratmetern.

4500 Euro Durchschnittspreis

München als Spitzenreiter der hohen Mieten, begrüßt motivierte Erstsemester laut Analyse mit Gesamtkosten von bis zu 5720 Euro. Der Betrag berechne sich aus der durchschnittlichen Kaltmiete einer Singlewohnung von 710 Euro, einer ersten Gesamteinrichtung von ungefähr 2280 Euro und der Kaution von drei Monatsmieten (2130 Euro).

Stolz sind auch die Eintrittspreise in der größten Stadt Hessens. Frankfurt wäre mit 4840 Euro auf dem zweiten Platz. Aber Berlin (4640 Euro), Stuttgart (4560 Euro), Hamburg und Köln (je 4520 Euro) bewegten sich auf einem ähnlichen Niveau, legen die Daten dar. Wen es nicht zwingend in die Großstadt zieht, der habe es leichter. Dabei äußere sich das Preisgefälle jedoch nicht nur von groß nach klein, sondern auch von West nach Ost. Auch kleinere Hochschulstandorte wie Konstanz, Freiburg und Karlsruhe bewegten sich mit Durchschnittsbeiträgen von 4 533 Euro in der Top zehn. Die ansteigende Nachfrage nach Wohnraum der Studenten wirke sich deutlich auf die Preise aus.

Besonders in den ostdeutschen Hochschulstädten scheint das Wohnen vergleichsweise günstig. Chemnitz und Cottbus kosten den Studenten laut Analyseergebnisse insgesamt nur etwa 3 640 Euro. Im Vergleich: Der günstigste Hochschulstandort im Westen ist Gelsenkirchen, wo sich die Gesamtkosten auf circa 3800 Euro belaufen.

Mannheim liegt laut der WG- und Wohnungs-Börse „Studenten-WG.de“ mit einer Durschnittmiete um die 350 Euro auf dem 17. Platz von 64, hinter Bonn und Karlsruhe und bewegt sich in einer ähnlichen preislichen Umgebung wie Heidelberg, Mainz, Tübingen oder Münster. Amelie Schwegler studiert im ersten Semester BWL in Mannheim und zahle für ihr Zimmer in einer Dreier-WG 250 Euro in Neckarstadt-West. „Ich war wirklich überrascht, wie teuer Mannheim in der Innenstadt ist!“, sagt die 20-Jährige, die froh ist, ein Zimmer unter diesen Konditionen gefunden zu haben.

„Teuer, aber berechtigt“

Johannes Haase, der in den Quadraten wohnt, zahlt 433 Euro kalt. „Teuer, aber berechtigt“, befindet der Student, der im dritten Semester an der Hochschule Mannheim Management und Unternehmensführung studiert. Im Zentrum zu wohnen hätte seine Vorteile und somit eben seinen Preis, erklärt der 22-Jährige. Im Vergleich zu anderen süddeutschen Hochschulstädten sei Mannheim noch sehr moderat, bestätigte die Stadt Mannheim auf Nachfrage dieser Zeitung. Trotzdem herrscht ein Bewusstsein dafür, dass stetig steigenden Mieten entgegengesteuert werden muss.

Geld sparen bei der Einrichtung

Das größte Potenzial beim Geldsparen liege in der Ausstattung der Wohnung. Insbesondere gebrauchte Elektrogeräte können im Internet günstiger erstanden werden. Hinzu komme, dass ein Neubezug nicht zwingend jedes Gerät erforderlich macht. Eine Waschmaschine bei den Eltern oder der Laptop, der einen Fernseher ersetzt, kann Geld einsparen. Das Schlafzimmer würde die wenigsten Einsparung zulassen. Die ersten Anschaffungen wie Bett, Matratze oder Kleiderschrank beliefen sich zusammen schnell auf 640 Euro. Doch auch die ließen sich Dank Vergleich auf etwa 320 Euro reduzieren.

Vorteilhaft ist es, wenn eine Küche bereits vorhanden ist oder Möbel übernommen werden können. Denn selbst eine kleine Kompaktküche kostet schnell bis zu 360 Euro. Charlotte Fritsch studiert im sechsten Semester Kultur und Wirtschaft. Die 25-Jährige lebt seit zwei Jahren mit übernommenen Möbeln: „Ich hatte wahnsinniges Glück. Damals habe ich ein komplett eingerichtetes Zimmer bezogen und für die Übernahme nur 180 Euro gezahlt.“

