80 Kilometer pro Stunde

Am Ablösepunkt warten, einsteigen, auf den Fahrersitz setzen und losfahren: So sieht der typische Arbeitsbeginn von Dennis Metzger aus. Denn der 25-Jährige fährt neben seinem Studium rund 20 Stunden in der Woche Straßenbahn.

„Schon als kleines Kind war es mein Traum, einmal im Leben Straßenbahn zu fahren“, sagt Metzger. Dank dem Studierendenprogramm, das die RNV im letzten Jahr aufgezogen hat, konnte sich der angehende Waldorfpädagoge seinen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Doch um die rund 30 Meter langen und 60 Tonnen schweren Straßenbahnen fahren zu dürfen, muss man einige Voraussetzungen mitbringen: Man muss mindestens 21 Jahre alt sein, einen Führerschein besitzen und darf maximal einen Punkt in Flensburg haben. Wer diese Kriterien erfüllt, macht eine Ausbildung in dem für Studierende verkürzten achtwöchigen Programm.

So hat Metzger seine Semesterferien im letzten Jahr mit Lernen verbracht: „Wir saßen zu siebt in der Klasse, alle aus komplett unterschiedlichen Studiengängen. Sechs Tage in der Woche bis um sechs Uhr abends“, so der Student. Hier hat er unter anderem die Signale, Verhaltensregeln und das Bahnfahrrecht gelernt, aber auch das eigentliche Fahren einer Straßenbahn. Am Ende gab es dann drei Prüfungen: eine schriftliche, eine mündliche und eine Fahrprüfung. „Das ist viel mehr als beim Autoführerschein“, so Metzger. Aber von der Uni sei er das Lernen ja gewohnt.