Abende wie kleine Festivals

„Ich brauchte Platz für meine Studenten“, erinnert sich Michael Küttner von der Staatlichen Musikhochschule in Mannheim an die Anfänge der „Mannheim Jazz Lounge“-Konzerte in der Alten Feuerwache. „Im Grunde genommen hat sich die Idee aus den Klassenabenden entwickelt“, fügt er an. In diesem Rahmen wurden und werden bis heute noch an der Hochschule neue Projekte von Studierenden vorgestellt.

Feuerwache passendes Domizil

Gerade im Jazz- und Popularmusikbereich reichte der Platz nicht mehr aus, berichtet der Schlagzeug-Professor. In der Alten Feuerwache haben er und seine Kollegen 2002 das passende Domizil gefunden. „Wir kriegen dort zwar nicht genügend Termine, freuen uns aber, dass die Zusammenarbeit so gut klappt“, bemerkt er weiter. Der Umfang des Konzertprogramms und die Zahl der teilnehmenden Klassen und Ensembles sei über die Jahre gestiegen.

Es werde von klassischem Jazz, Vocal Jazz über Funk und Weltmusik bis hin zur Bigband – dem Flaggschiff der Jazzabteilung – alles geboten, was Jazzliebhaber begehren. Die verschiedenen Klassen und Ensembles der Hochschule dürfen sich in diesem Rahmen jeweils einmal im Semester der Öffentlichkeit vorstellen. Küttner, der selbst erfolgreicher Jazz-Schlagzeuger ist, nimmt regelmäßig mit seiner Klasse an der Jazz Lounge teil. Drummers Delight nennt er seine Abende, und seine Studierenden sind begeistert. „Es ist großartig, auf einer großen Bühne zu stehen, auf der sonst nationale und internationale Stars auftreten“, schwärmt Jonas Stieger, der gerade Küttners Klasse im Bachelor-of-Music-Studium Jazz/Popularmusik besucht.

Neben Einzeldarbietungen präsentiert der Professor gemeinsam mit seinen Studierenden speziell für diesen Anlass komponierte oder arrangierte Stücke für Drumset-Ensembles. „Das bedeutet vier Schlagzeug-Sets gleichzeitig auf der Bühne“, lässt er mit funkelnden Augen verlauten. Für ihn fühle sich ein Drummers-Delight-Abend wie ein kleines Festival an.

„Man lernt ungewohnte Dinge“

Can Firat, ein Kommilitone von Stieger, ergänzt: „Man lernt neue und ungewohnte Dinge, die man sonst nicht mitbekommt. Noch dazu ist es super, mal als Schlagzeuger nicht bedienen zu müssen.“ In diesem Semester konnte der Drummers-Delight-Abend mit einem weiteren Glanzpunkt aufwarten, einem Auftritt des Brazilian Music Ensembles unter der Leitung des Gastdozenten Rowney Scott. Scott lehrt normalerweise an der Austauschhochschule in Salvador, Brasilien. Den Austausch mit Brasilien hatte Küttner vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufen. „Es ist schön, die fruchtbaren Ergebnisse der Kooperation nun bei der Jazz Lounge präsentieren zu können“, freut er sich.

Lateinamerikanische Musik sei an der Hochschule schon länger Tradition. „Das Ensemble Brasil und der Klassenabend La Noche del Ritmo sind ziemlich einzigartig in Deutschland“, sagt Küttner. Ersteres gehöre seit 1996 zu den festen Jazzorchestern der Hochschule. Professor Jürgen Seefelder führt mit dem Ensemble Brasil seine Zuhörer musikalisch quer durch den lateinamerikanischen Kontinent.

Etwas spezieller wird es bei José Cortijo und seiner „La Noche del Ritmo.“Der Professsor entführt regelmäßig die Zuhörer der Alten Feuerwache in die Welt afro-kubanischer und brasilianischer Perkussionsinstrumente. Der klassische Jazz hat in Stephan Zimmermanns Ensemble Blue Note das Zepter in der Hand. „Blue Note war in den 50er und 60er Jahren eines der renommiertesten Jazz-Labels und veröffentlichte viele stilprägende Jazzalben unter anderem von Jazzlegenden wie Miles Davis oder John Coltrane“, erklärt der Professor für Trompete.

Gerade mal zwei Jahre alt, zählt Blue Note zu den jüngeren Ensembles der Jazz Lounge Geschichte. „Die Studierenden müssen sich während ihres Studiums mehreren Ensembles anschließen“, so Zimmermann weiter.

Afro-kubanische Klänge

David Heiner ist einer davon. Das derzeitige Mitglied der Ensembles Brasil und Blue Note studiert ebenfalls Bachelor of Music (Jazz/Popularmusik). Sein Instrument ist das Piano. „Es ist ein Podium, über das wir uns präsentieren können. Die Konzerte sind eine Art Fixpunkt und noch mal ein anderer Ansporn“, findet er. „Die Bühne ist da, Technik und Licht auch! Zudem hilft der Bekanntheitsgrad der Alten Feuerwache“, fügt der Ensembleleiter an.

Zimmermann, der mit seiner eigenen Jazzcombo, dem „Stephan Zimmermann Quintett“ und als Freelancer in Jazz-Ensembles unterwegs ist, kennt die hiesige Musik-Szene gut. Gerade für die größeren Ensembles würde Mannheim eher spärliche Möglichkeiten bieten. Die Kooperation mit der Alten Feuerwache, so sind sich alle einig, sei da ein Segen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019