Am Nachmittag werden die Teilnehmer kreativ

Zum neunten Mal richtet die Popakademie das Future Music Camp aus, bei dem am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. April, die digitale Musik- und Kreativwirtschaft in den Fokus rückt. Die Veranstaltung ist einmalig in ihrer Art. Das Programm verspricht einen facettenreichen Mix aus Vorträgen und Diskussionsforen mit hohem Praxisbezug, das neben einem hochkarätigen Sprecherfeld aus dem In- und Ausland auch Studierende der Popakademie und vieler weiterer Hochschulen zu Wort kommen lässt.

„Wir versuchen, unsere Studenten so aktiv wie möglich einzubinden“, sagt Organisator Steffen Geldner. Den Reiz mache vor allem die Zusammensetzung der Teilnehmer aus. „Etwa die Hälfte unserer Teilnehmer sind Studierende von rund 50 Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum, etliche davon studieren an der Popakademie. Die andere Hälfte kommt aus dem Musikbusiness und der Kreativwirtschaft“, sagt Hubert Wandjo, Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg. Über die Jahre sei das Camp für Mitarbeiter, Studierende und Gäste zu einer hervorragenden Netzwerkplattform avanciert, sagt Wandjo und bezieht sich dabei auf die zweite wichtige Zielsetzung der Veranstaltung neben dem Informationsauftrag.

Rolle der digitalen Medien

In den Anfangsjahren der Veranstaltung war die Rolle der digitalen Medien zwar noch marginal, gleichzeitig aber zu präsent, um gänzlich ignoriert zu werden. Deshalb hoben der Ex-Mitarbeiter Ryan Rauscher und Alexander Endreß, der derzeitige Studiengangsmanager des Bachelorstudiengangs „Musikbusiness“, das Ganze aus der Taufe. Sukzessive bauten sie diese Thematik in das Curriculum ein. Mittlerweile gehört das digitale Innovationsmanagement zu den fünf Studienschwerpunktthemen des Bachelorstudiengangs „Musikbusiness“. So gesehen sehe sich das Future Music Camp heute als wichtige Vernetzungsschnittstelle zwischen Studierenden und der Sparte der digitalen Musikwirtschaft.