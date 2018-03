Antisemitismus ist noch für viele ein Thema

Anzeige

Vier Studierende schmiedeten die Pläne für eine neue Initiative an der Uni. Von Anfang an sprach man sich eng mit der DIG Rhein-Neckar ab und konnte auf die Unterstützung der Mutterorganisation zählen. Auch die jüdische Gemeinde in Mannheim war bei einem gemeinsamen Planungstreffen dabei. Für die Akkreditierung als Hochschulinitiative an der Universität mussten eine Satzung geschrieben und im Voraus Veranstaltungen für das Semester geplant werden.

„Über den Nahost-Konflikt hat jeder eine eigene Meinung, es ist ein sehr großes und präsentes Thema“, sagt Kai-Uwe Herrenkind, der ebenfalls zu den Gründern der Initiative gehört. Das „Junge Forum“ möchte eine Diskussionsplattform bieten, um der oft mit Emotionen aufgeladenen Debatte mit Argumenten und Inhalten zu begegnen, denn manchmal würde mit Argumenten einfach um sich geschmissen. Die neu gegründete Hochschulgruppe veranstaltet beispielsweise Podiumsdiskussionen, Workshops oder Seminare. Dabei soll es manchmal durchaus auch um Grundsatzfragen gehen wie „Was ist eigentlich Antisemitismus?“ oder über die „Start-Up Nation Israel“.

„Antisemitismus kann so viele verschiedene Facetten annehmen, auch in Deutschland sehen wir immer noch antisemitische Übergriffe. Und vor allem den unterschwelligen Erscheinungen muss man begegnen“, so Tung Doan. Durch soziale Netzwerke würden ganz andere Frequenzen mit antisemitischem Inhalt erreicht werden. Eine mahnende Stimme habe an der Universität Mannheim bisher gefehlt. Doch für seine Auftaktveranstaltung konnte das „Junge Forum“ eine ehemalige Nahost-Korrespondentin der Wochenzeitung „Die Zeit“ gewinnen – und der Hörsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

