Auch im Ausland aktiv

Anzeige

Ines kümmert sich gerade um die strategische Weiterentwicklung im Bereich Digitalisierung: „Das heißt, wir schauen, was Integra im Bereich Digitalisierung leisten könnte und bereiten unsere Mitglieder auf entsprechende Projekte vor.“ Auch der zwischenmenschliche Aspekt in der Initiative ist wichtig: „Mein Freundeskreis wäre ohne Integra nicht derselbe.“

In der Initiative kommen Studierende aus allen Studiengängen und Semestern zusammen. Und das nicht nur bei Besprechungen, sondern auch bei Grillabenden oder in der Lasertag-Halle. Ines studiert ab September an der Uni Mannheim den Master in Management und will in der Initiative bleiben: „Ich gehöre jetzt quasi zu den alten Hasen und finde es cool, dass ich dementsprechend mehr Verantwortung übernehmen kann.“ lks

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018