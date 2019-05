„Auf Augenhöhe mit den Ärzten arbeiten“

Zum Wintersemester 2018 hat das Universitätsklinikum Mannheim in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim den Studiengang zum Physician Assistant, was so viel bedeutet wie Arztassistent, eingeführt. Zukünftig werden jährlich zehn Studierende ausgebildet. Bereits seit 2010 bietet die DHBW den Studiengang an ihrem Standort in Karlsruhe in Kooperation mit verschiedenen Kliniken an.

Ein Arztassistent führt in Krankenhäusern im Operationssaal, auf Stationen oder in Ambulanzen hochqualifizierte medizinische Tätigkeiten durch. Auch können sie in Medizinischen Versorgungszentren oder in Arztpraxen arbeiten. Der Beruf ist seit 2005 in Deutschland etabliert und gewinnt aufgrund des Fachkräftemangels stetig an Beliebtheit. „Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für diesen Weg und Jahr für Jahr wird der Beruf Physician Assistant mehr anerkannt“, sagt Jessica Carroll. Die 30-Jährige schloss bereits 2016 ihr Studium zum Physician Assistant an der DHBW Karlsruhe ab. Mit ihrem gewählten Berufsweg ist sie weiterhin sehr zufrieden. „Weiterempfehlen würde ich es allen, die mehr im medizinischen Bereich machen wollen, aber so wie ich, doch kein komplettes Medizinstudium für sich sehen. Aber man muss gut durchhalten können, das Studium ist wirklich kein Zuckerschlecken“, so Carroll.

Zulassungsfrei Medizin studieren

Das Besondere an dem Studium zum Physician Assistant ist, dass, im Gegensatz zum regulären Medizinstudium, kein Numerus Clausus für die Bewerbung vorgesehen ist. Der Bachelor of Science dauert drei Jahre und schließt mit einer staatlichen Prüfung ab. Nach dem Prinzip des Dualen Studiums wechseln sich Studien- und Praxisphasen alle drei Monate ab. Voraussetzung für eine Bewerbung ist die abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf. Als Vorreiter für den Beruf des Physician Assistant gelten die USA, wo es bereits seit Jahrzehnten einen vergleichbaren Karriereweg gibt. In Deutschland ist der Beruf immer noch umstritten, verbreitet sich aber zunehmend. „Es gibt sehr viele Kliniken, die sehr skeptisch gegenüber diesem neuen Beruf sind“, sagt Blerta Abazi, die 2018 den Bachelor zum Physician Assistant begonnen hat. „Aber es gibt auch viele Kliniken, die den Beruf schon in ihren Klinikalltag integriert haben und es sich ohne die Unterstützung von Physician Assistants nicht mehr vorstellen können. Der Studiengang hat also definitiv Zukunft, wenn das Gesundheitssystem in Deutschland und natürlich die Kliniken offen dafür sind.“ Die 26-Jährige bereut keinesfalls ihre Entscheidung, Physician Assistant zu werden.

Durch das Bachelorstudium wird man jedoch kein Arzt. Wer einen Doktortitel tragen will, muss ein vollwertiges Medizinstudium an einer Universität ablegen. Abazi hat eine klare Meinung zur Stellung von Physician Assistants in der Personalhierarchie. „Wir sind nicht wie eine Arzthelferin mit Studium, wie es viele schön ausdrücken. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit Ärzten.“

