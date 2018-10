Aus Amerika eingetroffen

2 Fotos ansehen Stefan Reichelstein ist Professor für Betriebswirtschaftslehre. © Uni Mannheim

Professoren haben sich der Forschung verschrieben. Sie halten Vorlesungen und Seminare, doch woran forschen sie eigentlich? Unsere Serie stellt Dozenten vor – wie Stefan Reichelstein, der seit Juli die Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim in Forschung und Lehre unterstützt. Reichelstein wechselte diesen Sommer von der Standford University in Kalifornien an die Uni im Barockschloss. Als einer der international bedeutendsten Wissenschaftler auf dem Gebiet des Rechnungswesens und ihrer ökonomischen Analyse hatte Reichelstein die vergangenen 30 Jahre Professuren an international renommierten Universitäten inne – neben der Stanford University auch die UC Berkeley.

In Mannheim wird er nun Vorlesungen halten und sich der Forschung in einem neugegründeten Institut widmen. Die Stiftung „Mannheim Institute for Sustainable Energy Studies“ (MISES) soll nicht nur vorwiegend durch ihn aufgebaut werden – in seiner Position als Stiftungsprofessor übernimmt er auch die Leitung. Seine Expertise kommt dem neuen Institut zugute, das sich mit den privaten und volkswirtschaftlichen Kosten der Energiewende beschäftigt.

Lehre und Forschungsthemen sollen im Hörsaal auch den Studierenden nahegebracht werden: „Zumindest am Anfang möchte ich meine traditionelle Lehre des Rechnungswesens und die aktuellen Forschungsthemen im Bereich der Energiewende verbinden“, sagt Reichelstein.

Seine Biografie ist schon länger mit der Mannheimer Universität verflochten. Vor zwei Jahren hatte er eine einjährige Gastprofessur inne und bekam hier auch die Ehrendoktorwürde verliehen. Vor zwei Wochen gab Reichelstein seine Antrittsvorlesung. Der Vortrag gab einen Überblick über Innovationen an der Schnittstelle von technologischen Entwicklungen, Wirtschaftlichkeit und Regulierung. Thematisch beschrieb er damit auch den Forschungsschwerpunkt der MISES-Stiftung. rvr

