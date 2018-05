„Aus jeder Erfahrung lernt man“

Vor allem mathematisch-naturwissenschaftliche Studiengänge werden häufig abgebrochen. Die Quote liegt hier bei 39 Prozent an Universitäten und 42 Prozent an Fachhochschulen. Circa die Hälfte aller Abbrecher verlassen in den ersten beiden Semestern die Hochschule, weitere 29 Prozent in den zwei darauffolgenden. Viele finden schnell eine berufliche Alternative. Sechs Monate nach dem Abbruch seien 43 Prozent in einer Ausbildung, 31 Prozent seien erwerbstätig, so die Ergebnisse der Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.

Neben hohen Leistungsansprüchen seien mangelnde Motivation und fehlender Praxisbezug wichtige Kriterien für einen Studienabbruch. eld