Aus Lesemuffeln wahre Bücherwürmer machen

Wie können Literaturwissenschafts- und Lehramtsstudierende weniger büchervernarrten Menschen Literatur positiv vermitteln? Anna-Katharina Gisbertz, die an der Universität Mannheim am Germanistik-Lehrstuhl für Neuere deutsche Literatur und qualitative Medienanalyse arbeitet, arrangiert in ihren Seminaren Kooperationen zwischen Kulturschaffenden und Studierenden, um diesen einen Einblick in die Berufspraxis zu ermöglichen.

„Meiner Meinung nach hat die Universität gegenüber der Öffentlichkeit den Auftrag, ihre Erkenntnisse allgemeinverständlich darzulegen. Das treibt meine Arbeit an“, sagt Gisbertz, die Seminare zum Thema Literaturvermittlung anbietet. Sabrina Wuttke, die im vierten Semester den internationalen Germanistik-Master „Intercultural German Studies“ studiert, belegt einen solchen Kurs bei Gisbertz und freut sich über die Möglichkeit, an der Universität praktische Erfahrungen zu sammeln: „Ich finde es toll, dass wir uns selbst kreativ einbringen können. Mich interessiert vor allem die Rezeption der Literatur aufseiten der Gesellschaft und wie damit umgegangen wird.“

Tipps für den Lehrberuf

Ihre Kommilitonin Anna-Lena Heins, die Lehramt in Anglistik und Germanistik studiert, erhofft sich praktische Tipps für ihre spätere Lehrtätigkeit: „Der Kurs bietet mir eine Möglichkeit zu lernen, wie ich mehr Schüler zum Lesen bekomme. Ich hoffe, ein paar Ansätze und Ideen mit aus dem Kurs zu nehmen, die mir später im Lehrberuf von Hilfe sein können.“ Auch die Kulturschaffenden freuen sich über die Zusammenarbeit mit den Studierenden. „Wenn ich das Gefühl habe, wir konnten jemanden erreichen und begeistern, denn die allermeisten Studierenden – so mein persönlicher Eindruck – fühlen sich von einem Literaturfestival erst einmal nicht angesprochen, bin ich froh“, sagt Katharina Tremmel, Pressesprecherin der Alten Feuerwache. Die Arbeit mit den Studierenden empfindet sie als bereichernd und motivierend.