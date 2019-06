Ausgezeichnete Doktorarbeit

Olivia Gwinner hat einen Preis für ihre Doktorarbeit an der Universität Mannheim gewonnen. Die 28-Jährige ist eine von neun Nachwuchswissenschaftlern aus Baden-Württemberg, denen in Stuttgart der Förderpreis des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall verliehen wurde.

Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Dissertation an der Universität Mannheim zu dem Thema „Kundenrückgewinnungsmanagement – Organisationale Erfolgsfaktoren und Besonderheiten des Business-to-Business Kontexts“. Ihre Doktorarbeit liefert einen zentralen Beitrag zur Marketingforschung zum Kundenrückgewinnungsmanagement im Bereich Business-to-Business, also im Geschäft zwischen den Unternehmen. An jeder Universität wird ein mit 5000 Euro dotierter Südwestmetall-Förderpreis ausgeschrieben. din

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.06.2019