Ausgezeichnete Pflegeschülerin

Sarah Judy, Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin am Universitätsklinikum Mannheim, hat die Landesvorausscheidung zum Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Krankenpflege“ gewonnen. Die 20-Jährige stammt aus Ubstadt-Weiher und ist in ihrem zweiten Ausbildungsjahr am Universitätsklinikum in Mannheim. Für die Nominierung der besten Auszubildenden sind angehende Pflegekräfte aus dreizehn baden-württembergischen Pflegeschulen im mittelfränkischen Scheinfeld gegeneinander angetreten. Dabei mussten die Kandidaten ihre Kenntnisse in Pflege, Krankheitslehre, Medikamentenlehre, Anatomie, Physiologie und anderen Bereichen unter Beweis stellen.

Der Bundeswettbewerb findet unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 13. und 14. Juni in Berlin statt. Die Gewinner werden mit Reisen nach New York oder London belohnt und sind für die Teilnahme am Wettbewerb auf europäischer und weltweiter Ebene qualifiziert. Der Wettbewerb wird seit acht Jahren vom Deutschen Verein zur Förderung pflegerischer Qualität veranstaltet. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein bisheriger Notenschnitt von mindestens 2,0 sowie nachweisbares ehrenamtliches Engagement.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019