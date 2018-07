Benzin in den Adern

Anzeige

„Für mich verkörpert ein Auto nicht nur individuelle Mobilität zu jeder Zeit, sondern ein Lebensgefühl“, sagt Marcel Baust. Er selbst habe „Benzin im Blut“, deswegen sei er dem Studentischen Automobilverband Deutschland (SAV) beigetreten. Ziel des Vereins ist es, sich unter Studierenden mit Blick auf die Automobilindustrie auszutauschen, sagt der 26-Jährige. „Wir veranstalten in jedem Semester Workshops oder Vorträge mit Unternehmen und erhalten dadurch auch Kontakt zu Karrieremöglichkeiten“, sagt der Management-Master-Student der Universität Mannheim.

„Während des Semesters stecke ich die meiste Zeit in die Planung und Organisation von Veranstaltungen“, sagt er. Jetzt, in den Semesterferien, sei der Zeitaufwand, aufgrund der Vorbereitung des neuen Semesters, eindeutig höher. Denn als einer von drei Vorständen der Mannheimer Hochschulgruppe ist er dafür zuständig, was die anderen rund 50 Mitglieder erleben.

Im letzten Semester fand beispielsweise ein Design-Thinking-Workshop bei dem Reifenhersteller Michelin in Karlsruhe statt. „Aufgabe war, gemeinsam mit Mitarbeitern von Michelin ein Vertriebskonzept zu entwickeln, das All-Season-Reifen, also Reifen, die sich für jede Jahreszeit eignen, für Reifen-Händler attraktiver machen kann.“ Eine Veranstaltung für das kommende Semester stehe schon fest: ein Besuch beim Hockenheimring. „Wenn alles klappt, können wir das Rennen mit einem Besuch hinter den Kulissen verbinden“, so Baust.