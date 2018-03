Beratung für ältere Menschen

Anzeige

Wie kann die Teilnahme von älteren Personen am Arbeits- und gesellschaftlichen Leben durch Beratungsangebote in der Region unterstützt werden? Welche Anforderungen stellt die Beratung von Personen in der letzten Erwerbsphase, beim Übergang in den Ruhestand sowie in der Nacherwerbsphase an die Qualifizierung von Beratungsfachkräften? Beim Fachtag „Innovative Beratung Älterer in der Metropolregion Rhein-Neckar“ in der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit werden diese und weitere Fragen aus der Perspektive von Wissenschaft, Politik und Beratungspraxis diskutiert. Vorgestellt werden dabei auch die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Innovative Beratung zur Verbesserung der Teilhabe Älterer am Arbeits- und gesellschaftlichen Leben“ (INBeratung). Informationen gibt es unter Hochschule.INBeratung@arbeitsagentur.de.