Berufsbegleitendes Fernstudium

Fernstudieninteressierte können sich am Freitag, 9. November, über das berufsbegleitende Fernstudium Logistik - Management & Consulting mit dem Abschluss Master of Business Administration informieren – entweder online oder vor Ort an der Hochschule in Ludwigshafen. Beginn ist um 18 Uhr an der Hochschule Ludwigshafen, Ernst-Boehe-Straße 4, Gebäude B, 3. OG, Raum B321, in Ludwigshafen. Eine Anmeldung wird erbeten per E-Mail an: Annika.Karger@hs-lu.de. Wer online teilnehmen möchte, erhält nach Anmeldung einen Link zur virtuellen Teilnahme. Technische Infos sind der Website des Studiengangs www.mba-lmc.de zu finden. Alle Interessierten sind eingeladen. kie

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018