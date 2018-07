Billard und Bewerbung

Anzeige

Ob die große Cousine oder der coole Nachbar: Jeder kennt diese eine Person, zu der man als Jugendlicher aufsah, die man bewunderte und an der man sich orientierte.

Für Medizinstudent Johannes Daikeler waren das immer seine Sport-Trainer. „Das waren einfach Leute, die mitten im Leben standen“, sagt der 26-Jährige. Sie hätten ihm Ratschläge gegeben und ihn mitgenommen. Ohne etwas dafür zu erwarten. Als junger Mensch suche man sich immer Vorbilder. „Es hat mich berührt, dass Menschen, die etwas auf dem Kasten haben, sich meiner so annahmen“, sagt der Medizinstudent.

Davon möchte Johannes durch sein Engagement bei der Studierendeninitiative Rock your Life etwas zurückgeben. Bei der deutschlandweit aktiven gemeinnützigen GmbH handelt es sich um ein Mentorenprogramm, das sich an Werkrealschüler in der achten Klasse richtet. Mannheimer Partnerschulen sind die Johannes-Kepler-Schule und die Humboldt-Werkrealschule mit momentan 28 Studierende-Schüler-Paaren. Ziel der Ehrenamtlichen ist es, eine Beziehung auf Augenhöhe zu den Schülern aufzubauen. Es gehe nicht um Sozial- oder Nachhilfe, sondern darum, als Ansprechpartner da zu sein.